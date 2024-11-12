Жительница Рапламаа Кристи Каупонен вчера вечером инициировала народную инициативу с требованием ограничить численность крупных хищников. По состоянию на сегодняшнее утро это предложение собрало уже более 2000 подписей на платформе Rahvaalgatus.
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«Боюсь отпускать детей одних на улицу!» Народная инициатива требует ограничения численности волков
«Я живу в деревне Пиргу в Рапламаа, и в радиусе пяти километров от меня спокойно разгуливают медведи, рыси и волки, не боясь людей, - рассказывает Каупонен. - Местные жители очень напуганы. Раньше дети ходили пешком, теперь родители отвозят их на машине из-за страха столкнуться с хищниками. Мой сосед садится вечером в машину и едет четыре километра, чтобы выгулять собаку, опасаясь встречи с медведем».