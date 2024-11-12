Вице-канцлер Министерства климата по вопросам жилой среды и экономики замкнутого цикла Иво Яанисоо признал, что рынок вывоза отходов находится под угрозой монополизации, и это серьезная проблема, решение которой получило политическую поддержку лишь сейчас, сообщает Äripäev.
Министерство климата: нехватка конкуренции привела к росту цен на вывоз мусора
Министерство также заметило рост цен на вывоз мусора из-за слабой конкуренции. В настоящее время Департамент конкуренции проводит анализ состояния конкуренции. «Мы видим, что в наших последних тендерах цены выросли более, чем обычно», - отметил Яанисоо.
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На прошлой неделе министр инфраструктуры Владимир Свет представил новый законопроект о реформе в области управления отходами. Реформа направлена на улучшение предпринимательской среды, создание новых возможностей для компаний, занимающихся переработкой, и содействие конкуренции. На данный момент часто на конкурсах по утилизации отходов участвуют только две компании.
Свет отметил, что новый закон сможет изменить эту ситуацию. Например, планируется увеличить предельное количество домохозяйств в тендерах с 30 000 до 100 000. Это означает, что в более плотно заселенных районах, таких как Лансамяэ, компании смогут получить более крупные территории для работы, что сделает их более привлекательными для бизнеса.