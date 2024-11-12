Пять ошибок, которые часто допускают при продаже недвижимости

Вот почему так важно воспользоваться услугами профессионального фотографа недвижимости, чтобы изображения показывали объект в лучшем свете, однако реалистично и честно.

3. Неправильная площадь объекта

Зачастую в объявлении указывается общая площадь квартиры, куда также могут быть включены балкон и кладовка, но автор объявления упорно называет все это жилой площадью. Таким образом потенциальный покупатель видит более низкую цену квадратного метра, но его в буквальном смысле обманывают, потому что на самом деле площадь самой квартиры меньше.

Если потенциальный покупатель обнаружит, что площадь квартиры не соответствует написанному в объявлении, его доверие к продавцу будет подорвано. Точное и четкое представление о недвижимости, ее размерах и предназначении помогает избежать недоразумений и обеспечить более активный процесс продаж.

4. Выспренний или путаный текст объявления

Бывает, что в объявлении о продаже намеренно не упоминаются отрицательные характеристики объекта недвижимости. Например, опускается информация о необходимом ремонте или посторонних источниках шума. Это может вызвать проблемы после оформления сделки.

Также следует избегать слишком эмоционального описания и не использовать в рекламе выражения, не соответствующие действительности. Например, «дом мечты» или «идеальное расположение» являются субъективными утверждениями и могут вызвать ложные ожидания.