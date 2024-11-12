Продажа квартиры может показаться простой задачей: вы добавляете объявление на портал недвижимости или в соцсети, ждете покупателя, а затем идете к нотариусу оформлять сделку.
Пять ошибок, которые часто допускают при продаже недвижимости
На самом деле успешные продажи требуют подготовки и принятия правильных решений. К сожалению, многие люди, пытающиеся продать свое жилье самостоятельно, без помощи маклера, допускают значительные ошибки, которые могут либо затянуть процесс продажи, либо снизить привлекательность объекта для потенциальных покупателей.
Маклеры тартуского филиала бюро недвижимости Uus Maa Хейлин Рейманд, Урве Вийткар, Мерике Плоом-Линдмаа и Янек Саарепуу указывают на пять главных ошибок, которых следует избегать при самостоятельной продаже недвижимости.
1. Неадекватная оценка
Оценка недвижимости является наиболее важной частью процесса продажи. Слишком высокая цена отпугивает потенциальных покупателей, а при слишком низкой вы прогадаете, продав недвижимость ниже ее рыночной стоимости. Многие собственники совершают ошибку, полагаясь на цены в рекламных объявлениях, как правило, не соответствующие фактическим ценам сделок.
Цена объекта может быть основана на реальных рыночных возможностях, а может – на пожеланиях продавца. Для точной оценки всегда стоит проконсультироваться со специалистом, чтобы назначить оптимальную рыночную цену и избежать слишком длительного периода продаж.
2. Плохие фотографии
Хорошая реклама начинается с качественных фотографий. Фотографии недвижимости создают первое впечатление и играют решающую роль в том, кликнет ли покупатель на объявление мышкой компьютера или проигнорирует его.
Плохие, размытые или темные изображения создают впечатление ненадежности и непрофессиональности. А вот чрезмерное использование фотошопа может впоследствии привести к разочарованию покупателя, если недвижимость не оправдает его ожиданий.
Вот почему так важно воспользоваться услугами профессионального фотографа недвижимости, чтобы изображения показывали объект в лучшем свете, однако реалистично и честно.
3. Неправильная площадь объекта
Зачастую в объявлении указывается общая площадь квартиры, куда также могут быть включены балкон и кладовка, но автор объявления упорно называет все это жилой площадью. Таким образом потенциальный покупатель видит более низкую цену квадратного метра, но его в буквальном смысле обманывают, потому что на самом деле площадь самой квартиры меньше.
Если потенциальный покупатель обнаружит, что площадь квартиры не соответствует написанному в объявлении, его доверие к продавцу будет подорвано. Точное и четкое представление о недвижимости, ее размерах и предназначении помогает избежать недоразумений и обеспечить более активный процесс продаж.
4. Выспренний или путаный текст объявления
Бывает, что в объявлении о продаже намеренно не упоминаются отрицательные характеристики объекта недвижимости. Например, опускается информация о необходимом ремонте или посторонних источниках шума. Это может вызвать проблемы после оформления сделки.
Также следует избегать слишком эмоционального описания и не использовать в рекламе выражения, не соответствующие действительности. Например, «дом мечты» или «идеальное расположение» являются субъективными утверждениями и могут вызвать ложные ожидания.
Текст объявления должен содержать важную информацию и вызывать интерес у покупателя. Если текст слишком короткий или в нем недостаточно информации, покупателю не хватает необходимых подробностей, и ему придется связаться с продавцом для получения дополнительной информации, а это не всегда входит в его планы. В то же время слишком длинный и нечленораздельный текст может быстро утомить читателя.
Оптимальным решением является четкое и компактное описание, которое дает представление как о качествах объекта недвижимости, так и о его расположении, оставляя при этом простор для фантазии заинтересованной стороны. Продуманный текст создает благоприятное первое впечатление, заслуживающее доверия.
5. Беспорядок в квартире
Презентация объекта так же важна, как его цена и описание. Часто совершают ошибку, не делая в квартире или доме уборку, прежде чем сфотографировать или даже показать их пришедшему на место покупателю. Беспорядок, подготовка к ремонту или демонстрация личных вещей вряд ли вызовут мгновенный и устойчивый интерес.
Если возможно, перед продажей объекта недвижимости проведите генеральную уборку, уберите личные вещи и завершите все незавершенные работы. Также стоит подумать о легком декоре, чтобы дом производил впечатление просторного и уютного.