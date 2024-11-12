На данный момент единственное направление наступления с медленным прогрессом находится на юге Донбасса, однако поступают сообщения о сосредоточении резервов и на других направлениях. Россия также планирует сломить украинское сопротивление предстоящими крупными авиаударами по гражданской инфраструктуре Украины. Все это сопровождается активной медийной кампанией российских лидеров, давление на США и европейские страны, вероятно, также усилится в ближайшее время.

Представитель администрации президента России неожиданно заявил, что никакого телефонного разговора между российским президентом и президентом Трампом не было. Пресс-секретарь назвал это выдумкой и дезинформацией. Публичного подтверждения этому разговору до сих пор никто не дал. Как уже отмечалось, сейчас существует высокая вероятность медийных манипуляций, и Россия, безусловно, будет использовать все доступные возможности.

Даже если между новым президентом США и российским президентом был какой-то контакт (например, через посредников), вряд ли это можно считать первым уверенным шагом к началу какого-то процесса. Россия же использует этот повод для подрыва доверия к западным СМИ.