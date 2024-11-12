Россия, похоже, собирается в ближайшие недели провести решающее наступление, чтобы сломить украинскую оборону. На фронте предпринимаются максимальные усилия для продвижения вперед, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Главная цель россиян – прорвать украинскую оборону в ближайшее время
На данный момент единственное направление наступления с медленным прогрессом находится на юге Донбасса, однако поступают сообщения о сосредоточении резервов и на других направлениях. Россия также планирует сломить украинское сопротивление предстоящими крупными авиаударами по гражданской инфраструктуре Украины. Все это сопровождается активной медийной кампанией российских лидеров, давление на США и европейские страны, вероятно, также усилится в ближайшее время.
Представитель администрации президента России неожиданно заявил, что никакого телефонного разговора между российским президентом и президентом Трампом не было. Пресс-секретарь назвал это выдумкой и дезинформацией. Публичного подтверждения этому разговору до сих пор никто не дал. Как уже отмечалось, сейчас существует высокая вероятность медийных манипуляций, и Россия, безусловно, будет использовать все доступные возможности.
Даже если между новым президентом США и российским президентом был какой-то контакт (например, через посредников), вряд ли это можно считать первым уверенным шагом к началу какого-то процесса. Россия же использует этот повод для подрыва доверия к западным СМИ.
Бывший глава Совета безопасности России Патрушев в интервью предположил, что США якобы готовятся взорвать крупные коммуникационные кабели, проходящие по дну Атлантического океана. Хотя это утверждение само по себе звучит абсурдно, в России рассчитывают, что в СМИ начнут подозревать и обвинять в таких планах именно ее. Это может вызвать панику и недопонимание между Европой и США, создавая впечатление, что Россия удерживает стратегическую инициативу и может обострить ситуацию. Задействование высокопоставленных лиц для таких информационных операций показывает, что Россия считает этот момент особенно подходящим для влияния на общественное мнение.
Президент Украины в последние дни старается убедить общественность, что вооружение украинской армии постоянно совершенствуется, а значит, её боеспособность растет. Это нужно прежде всего для поддержки мобилизации, а также чтобы противостоять российской пропаганде о военных успехах и превосходстве России. Вчера объявили об увеличении числа мобильных групп ПВО в нескольких регионах, что связано с участившимися атаками российских беспилотников на прифронтовые населённые пункты. Ранее российская армия атаковала эти районы ракетами и артиллерией, но сейчас ее запасы вооружений истощаются.
Серьезной проблемой остаются атаки кассетными боеприпасами. Президент Украины сообщил, что внедряются технологии, которые помогут снизить риск таких атак. Это пример того, как Украина вынуждена одновременно бороться с Россией, развивать свои вооружения и активно доносить международному сообществу информацию о своей способности к сопротивлению.
Россия вчера не совершала крупных ракетных атак. В воздушной атаке на Украину было использовано две крылатые ракеты, которые были уничтожены украинской ПВО. Стратегические бомбардировщики в воздухе отрабатывали нанесение ударов, и это можно рассматривать как подготовку к более масштабной ракетной атаке. Украинские военные эксперты считают, что Россия планирует атаку на энергетическую систему Украины. По Кривому Рогу был нанесен удар баллистической ракетой, которая попала в жилой дом. Под завалами нашли погибшую женщину и трех детей. Пострадали также 14 человек. Кроме того, воздушные атаки были совершены на города Запорожье и Харьков.
Губернатор Белгородской области сообщил, что украинский дрон атаковал нефтехранилище, в результате чего произошел взрыв и начался пожар.
На фронтах активность атак российской армии немного возросла по сравнению с обычным уровнем предыдущих недель:
- Из Курской области поступают сообщения о интенсивных атаках российской армии, которые пока не принесли успеха. Российская армия понесла большие потери, но пока рано говорить о том, что они будут вынуждены прекратить наступление.
- На Харьковском направлении активность российских подразделений возросла, однако ощутимых результатов они не достигли. Наступление продолжается на направлениях Купянска и Лимана, хотя с несколько меньшей интенсивностью. На Сиверском направлении российские подразделения были относительно пассивны.
- В районе Бахмута российская армия пытается проводить небольшие атаки вокруг города Часов Яр, но продвинуться вперед не удалось. В Торетске продолжаются городские бои в «серой зоне».
- На направлении Покровского продолжается очень интенсивное наступление российской армии. В течение вчерашнего дня им удалось немного улучшить свои позиции в районе населенного пункта Селидово.
- К юго-западу от Донецка, возле города Курахово, российская армия вчера разрушила дамбу на реке Волчья. Дамбы к северу от Курахово образуют водохранилище, которое служит важной линией обороны города. Сообщения о разрушении и возможном потопе противоречивы. Некоторые украинские военные считают, что потоп может затруднить логистику украинских войск в Курахово и, возможно, вынудит защитников покинуть город. Как это отразится на ситуации, станет ясно в ближайшие дни. Российские атаки на этом участке вчера были очень интенсивными, и в нескольких местах войска смогли продвинуться.
- На южном фронте украинские военные ожидают, что в ближайшие пару дней российская армия начнет более крупное наступление. В социальных сетях распространяются сообщения, предположительно из российских источников, о том, что российские войска активизировались на нескольких направлениях и продвинулись вперед. Однако официальные украинские отчеты пока не подтверждают серьезного увеличения активности противника. Вчера произошел только один бой на направлении Орехова, а также продолжаются сражения за острова в дельте Днепра.