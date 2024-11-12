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Загадочная НКО собирает пожертвования, ссылаясь на партнеров, которые ничего об этом не знают

Перевод: Дмитрий Рая
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Чтобы сотрудничать с Эстонским продуктовым банком, подписываются договоры с четким планом действий. Нпример, одним из партнеров является НКО Ühisabi, которая каждую пятницу раздает продуктовые посылки в методистской церкви.
Чтобы сотрудничать с Эстонским продуктовым банком, подписываются договоры с четким планом действий. Нпример, одним из партнеров является НКО Ühisabi, которая каждую пятницу раздает продуктовые посылки в методистской церкви. Фото: Sander Ilvest

Недавно созданная НКО просит людей о пожертвованиях, рекламируя себя как партнера известных организаций, но последние ничего не знают ни о кампании, ни о сотрудничестве.

В минувшие выходные в колонке объявлений Postimees было опубликовано короткое объявление, в котором говорилось: «НКО Katkenud Liin в сотрудничестве с Продуктовым банком и Палатой людей с ограниченными возможностями ожидает пожертвований, то есть финансовой поддержки, от добрых людей, а также от активных учреждений и организаций».

В целом описывалось, что пожертвования и финансовая помощь предназначены для тех, кто понес тяжелую утрату дома и здоровья, а также для тех, кого охватила пустота и безнадежность. «Мы можем верить в наше общее добро. Это наша возможность помочь слабым», - говорится в объявлении, в котором также был указан номер счета НКО.

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