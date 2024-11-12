Недавно созданная НКО просит людей о пожертвованиях, рекламируя себя как партнера известных организаций, но последние ничего не знают ни о кампании, ни о сотрудничестве.
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Загадочная НКО собирает пожертвования, ссылаясь на партнеров, которые ничего об этом не знают
В минувшие выходные в колонке объявлений Postimees было опубликовано короткое объявление, в котором говорилось: «НКО Katkenud Liin в сотрудничестве с Продуктовым банком и Палатой людей с ограниченными возможностями ожидает пожертвований, то есть финансовой поддержки, от добрых людей, а также от активных учреждений и организаций».