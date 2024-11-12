Загадочная НКО собирает пожертвования, ссылаясь на партнеров, которые ничего об этом не знают

В минувшие выходные в колонке объявлений Postimees было опубликовано короткое объявление, в котором говорилось: «НКО Katkenud Liin в сотрудничестве с Продуктовым банком и Палатой людей с ограниченными возможностями ожидает пожертвований, то есть финансовой поддержки, от добрых людей, а также от активных учреждений и организаций».

В целом описывалось, что пожертвования и финансовая помощь предназначены для тех, кто понес тяжелую утрату дома и здоровья, а также для тех, кого охватила пустота и безнадежность. «Мы можем верить в наше общее добро. Это наша возможность помочь слабым», - говорится в объявлении, в котором также был указан номер счета НКО.