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ФОТО Спасатели вывели из горящего дома в Таллинне пятерых человек

Перевод: Павел Соболев
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Утром в понедельник спасатели вывели из горящего дома в таллиннском районе Нымме пятерых человек, двое из которых пострадали в результате пожара.

В 8.49 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Идакааре горит двухэтажный дом, сообщил представитель Пыхьяского спасательного центра. Звонившим оказался сосед, который увидел, что из окон первого этажа дома уже вырывается пламя. Когда спасатели Нымме и Лиллекюла прибыли на место, они увидели, как пламя распространяется по фасаду дома.

Снаружи сразу стали тушить дом водометами, одновременно в дом вошли спасатели в спецснаряжении. Спасатели также установили лестницу и спустили со второго этажа жильца дома с собакой. Всего спасатели вывели из дома пятерых человек, одного из них доставили в больницу на машине Скорой помощи, а другого осмотрели на месте.

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