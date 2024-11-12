ФОТО Спасатели вывели из горящего дома в Таллинне пятерых человек

В 8.49 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Идакааре горит двухэтажный дом, сообщил представитель Пыхьяского спасательного центра. Звонившим оказался сосед, который увидел, что из окон первого этажа дома уже вырывается пламя. Когда спасатели Нымме и Лиллекюла прибыли на место, они увидели, как пламя распространяется по фасаду дома.