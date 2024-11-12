В политическом центре НАТО представитель Эстонии Юри Луйк обсудил с репортером Rus.Postimees перспективы трансатлантического сотрудничества с США после победы Дональда Трампа на президентских выборах, а также вопросы оборонного бюджета и перспективы вступления Украины в альянс.
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Эстонский топ-дипломат объяснил, как Украина может вступить в НАТО и чего ждать от президента Трампа (1)
В свете победы Дональда Трампа на президентских выборах США Юри Луйк рассказал о планах и ожиданиях стран-членов НАТО. Он напомнил, что у Европы уже был опыт работы с Трампом, когда он впервые занял пост президента в 2016 году.