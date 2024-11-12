В свете победы Дональда Трампа на президентских выборах США Юри Луйк рассказал о планах и ожиданиях стран-членов НАТО. Он напомнил, что у Европы уже был опыт работы с Трампом, когда он впервые занял пост президента в 2016 году.

«Первое, что сейчас нужно сделать, - это дождаться, кто будет назначен на ключевые должности в новой администрации: на посты государственного секретаря, министра обороны. Именно с этими ведомствами мы, обычно, контактируем в рамках НАТО», - отметил Луйк.