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Аптеки сталкиваются с трудностями поставок и продают антидепрессанты без разрешения на торговлю

Перевод: Сергей Светлов
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

В середине сентября Postimees сообщил о проблемах с поставками антидепрессанта Flux. «Мне сказали в аптеке, что его привезут только в конце ноября. Теперь мне придется мучиться третий месяц», - поделился читатель с Postimees. Поэтому Департамент лекарственных средств разрешил продавать альтернативный препарат с тем же действующим веществом, но без разрешения на торговлю в Эстонии.

Специалист отдела надзора за импортом и экспортом Департамента лекарственных средств Анита Туула подтвердила, что капсулы Flux 20 мг действительно недоступны уже несколько месяцев, и компания-производитель Sandoz Pharmaceuticals сообщила, что следующая партия препарата прибудет в Эстонию, предположительно, в конце ноября.

Туула объяснила, что в Эстонии имеется лицензия на реализацию другого препарата с тем же активным веществом и дозировкой - Fluoxetine Vitabalans 20 мг, однако у него также возникли трудности с поставками.

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