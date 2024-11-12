Аптеки сталкиваются с трудностями поставок и продают антидепрессанты без разрешения на торговлю

В середине сентября Postimees сообщил о проблемах с поставками антидепрессанта Flux. «Мне сказали в аптеке, что его привезут только в конце ноября. Теперь мне придется мучиться третий месяц», - поделился читатель с Postimees. Поэтому Департамент лекарственных средств разрешил продавать альтернативный препарат с тем же действующим веществом, но без разрешения на торговлю в Эстонии.