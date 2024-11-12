В середине сентября Postimees сообщил о проблемах с поставками антидепрессанта Flux. «Мне сказали в аптеке, что его привезут только в конце ноября. Теперь мне придется мучиться третий месяц», - поделился читатель с Postimees. Поэтому Департамент лекарственных средств разрешил продавать альтернативный препарат с тем же действующим веществом, но без разрешения на торговлю в Эстонии.
Для подписчиков
Аптеки сталкиваются с трудностями поставок и продают антидепрессанты без разрешения на торговлю
Специалист отдела надзора за импортом и экспортом Департамента лекарственных средств Анита Туула подтвердила, что капсулы Flux 20 мг действительно недоступны уже несколько месяцев, и компания-производитель Sandoz Pharmaceuticals сообщила, что следующая партия препарата прибудет в Эстонию, предположительно, в конце ноября.