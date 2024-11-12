Несмотря на то, что вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ) обещал приступить к первому этапу реконструкции Петербури-теэ еще в октябре, соответствующий тендер до сих пор не объявлен, пишет Rus.ERR.
Власти Таллинна объяснили, почему тендер на ремонт Петербури-теэ до сих не объявлен
Журналисты поинтересовались у Пере причинами, по которым работы не начались, и ситуацией с тендером, но тот переслал ответы руководителя проектов Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Стена-Кристьяна Саарика.
«Летом мы надеялись, что сможем начать строительство Петербури-теэ осенью, но, к сожалению, подготовка конкурсной документации и согласование с различными инстанциями заняли больше времени, чем ожидалось», - сказал Саарик, признав, что сегодняшний день тендер еще не объявлен, а ожидаемая дата его публикации в регистре государственных закупок - ноябрь 2024 года.
По словам Саарика, с объявлением тендера затянули из-за его сложности: он будет состоять из нескольких частей, каждая из которых требует отдельного внимания.