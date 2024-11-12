Власти Таллинна объяснили, почему тендер на ремонт Петербури-теэ до сих не объявлен

Журналисты поинтересовались у Пере причинами, по которым работы не начались, и ситуацией с тендером, но тот переслал ответы руководителя проектов Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Стена-Кристьяна Саарика.

«Летом мы надеялись, что сможем начать строительство Петербури-теэ осенью, но, к сожалению, подготовка конкурсной документации и согласование с различными инстанциями заняли больше времени, чем ожидалось», - сказал Саарик, признав, что сегодняшний день тендер еще не объявлен, а ожидаемая дата его публикации в регистре государственных закупок - ноябрь 2024 года.