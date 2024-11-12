Макрон в знак поддержки Израиля посетит «взрывоопасный» футбольный матч

Хотя обычно посещение футбольного матча лидером страны не представляет собой ничего особенного, сейчас в связи с участием в игре Израиля все по-другому. Израильско-палестинский конфликт на прошлой неделе подобрался и к футбольным полям.

В частности, жертвами нескольких нападений в Амстердаме в прошлый четверг стали болельщики израильского футбольного клуба «Маккаби» (Тель-Авив); это произошло, когда они проходили мимо пропалестинской демонстрации в городе.

В результате футбольный матч Франция - Израиль также переведен правохранителями на более высокий уровень риска, но Макрона это не останавливает и он все равно собирается смотреть эту игру, находясь на стадионе в Париже.

Французская полиция объявила, что во время игры она будет находиться в состоянии повышенной готовности, и около 4000 сотрудников в полицейской форме будут размещены на стадионе и вокруг него для поддержания порядка.