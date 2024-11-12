Меняющей название Ласнамяэской русской гимназии нашли нового директора

Распоряжение о ее назначении на пост директора на своем заседании во вторник, 12 ноября, утвердила столичная городская управа.

Татьяна Дудордина стала победителем открытого конкурса на пост директора, объявленного в сентябре.

Без директора школа оставалась с весны прошлого года - с того момента, как ее предыдущий руководитель Андрей Канте стал работать вице-мэром Таллинна по вопросам образования.

С сентября 2025 года Ласнамяэская русская гимназия станет называться гимназией Тяхесаю. Окончательное решение об этом должно будет принять Таллиннское горсобрание.