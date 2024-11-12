Для того, чтобы переломить тенденцию спада экономики Эстонии, необходимо восстановить доверие и сотрудничество между правительством и предприятиями, подчеркнули руководители Центрального союза работодателей Эстонии на своей первой официальной встрече с премьер-министром Кристеном Михалом.
Работодатели - премьер-министру: уверенность общественности и предприятий в будущем Эстонии упала до рекордно низкого уровня
«Уверенность общественности и предприятий в будущем Эстонии упала до самого низкого уровня за последние годы, а это напрямую влияет на будущее экономики - на то, решатся ли предприятия инвестировать, а люди - потреблять», - отметил в пресс-релизе гендиректор Центрального союза работодателей Эстонии Хандо Суттер.
«Чтобы подстегнуть рост экономики Эстонии и повысить конкурентоспособность, нам необходимо восстановить отношения доверия и сотрудничества между правительством и предпринимательскими организациями. Вместе с предпринимателями мы готовы внести свой вклад в это дело своим опытом и конкретными предложениями, и было приятно услышать, что мы согласны с главой правительства в этом вопросе», - добавил Суттер.
Работодатели ожидают от правительства, чтобы, чтобы обещанный налоговый мир сохранился на самом деле.
«И местные налоги - это налоги, и слова коалиционной партии имеют вес», - сказала глава собрания уполномоченных Центрального союза работодателей Кай Реало, имея в виду идею обсудить введение дополнительных местных налогов и сделать постоянным налог на безопасность, который был обещан как временный. Премьер-министр заверил, что до выборов Рийгикогу в 2027 году в Эстонии не будет введено никаких новых налогов.
«Сбор налогов - это одна сторона медали хороших государственных финансов. Другая сторона - контроль и сокращение роста расходов», - подчеркнул заместитель председателя собрания уполномоченных Центрального союза работодателей Айн Ханшмидт.
По его мнению, в некоторых сферах нехватку денег можно уменьшить за счет привлечения частных средств - например, в высшем образовании, частично в виде платы за обучение, или в здравоохранении, путем повышения потолка расходов работодателей на здравоохранение.
Работодатели также обратили внимание на цены на энергоносители: самые высокие в регионе цены на электроэнергию серьезно снижают конкурентоспособность эстонских предприятий и препятствуют промышленным инвестициям, которые необходимы для экономического роста.
Предприниматели ожидают, что правительство разработает надежный план перехода на «зеленую» энергетику, обеспечив надежность поставок и конкурентоспособную конечную цену для местных потребителей. Было решено, что в ближайшее время работодатели также представят конкретные предложения со своей стороны для достижения этой цели.
Работодатели также наметят для представления правительственному кабинету, где можно и нужно сократить бюрократические препоны, мешающие бизнесу, как на национальном уровне, так и в соответствии с требованиями ЕС.
Также обсуждалась нехватка квалифицированных работников, которая сдерживает экономический рост, и необходимость обновления Закона о трудовых договорах, который больше не отвечает ожиданиям работников и работодателей из-за меняющихся форм работы. Представители работодателей также вновь заявили о своей поддержке плана правительства по повышению лимита на привлечение иностранных работников до 0,2 процентного пункта.
Повышение конкурентоспособности экономики является целью как правительства, так и Центрального союза работодателей Эстонии, поэтому на встрече обсуждалось, как Центральный союз, представляющий на широкой основе более 2000 работодателей Эстонии, и правительство будут сотрудничать для достижения этой цели в будущем. В понедельник премьер-министр и работодатели договорились о регулярных встречах, чтобы следить за ходом выполнения основных мероприятий по повышению конкурентоспособности Эстонии.
Центральный союз работодателей Эстонии объединяет основные объединения предпринимателей и многие крупные предприятия Эстонии. В общей сложности Центральный союз представляет более 2000 эстонских предприятий напрямую и через свои филиалы, в которых, в свою очередь, занято 250 000 работников. Центральный союз является аполитичной, неправительственной организацией.