Работодатели - премьер-министру: уверенность общественности и предприятий в будущем Эстонии упала до рекордно низкого уровня

Работодатели также обратили внимание на цены на энергоносители: самые высокие в регионе цены на электроэнергию серьезно снижают конкурентоспособность эстонских предприятий и препятствуют промышленным инвестициям, которые необходимы для экономического роста.

Предприниматели ожидают, что правительство разработает надежный план перехода на «зеленую» энергетику, обеспечив надежность поставок и конкурентоспособную конечную цену для местных потребителей. Было решено, что в ближайшее время работодатели также представят конкретные предложения со своей стороны для достижения этой цели.

Работодатели также наметят для представления правительственному кабинету, где можно и нужно сократить бюрократические препоны, мешающие бизнесу, как на национальном уровне, так и в соответствии с требованиями ЕС.

Также обсуждалась нехватка квалифицированных работников, которая сдерживает экономический рост, и необходимость обновления Закона о трудовых договорах, который больше не отвечает ожиданиям работников и работодателей из-за меняющихся форм работы. Представители работодателей также вновь заявили о своей поддержке плана правительства по повышению лимита на привлечение иностранных работников до 0,2 процентного пункта.

Повышение конкурентоспособности экономики является целью как правительства, так и Центрального союза работодателей Эстонии, поэтому на встрече обсуждалось, как Центральный союз, представляющий на широкой основе более 2000 работодателей Эстонии, и правительство будут сотрудничать для достижения этой цели в будущем. В понедельник премьер-министр и работодатели договорились о регулярных встречах, чтобы следить за ходом выполнения основных мероприятий по повышению конкурентоспособности Эстонии.

Центральный союз работодателей Эстонии объединяет основные объединения предпринимателей и многие крупные предприятия Эстонии. В общей сложности Центральный союз представляет более 2000 эстонских предприятий напрямую и через свои филиалы, в которых, в свою очередь, занято 250 000 работников. Центральный союз является аполитичной, неправительственной организацией.