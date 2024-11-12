Сильнейший теннисист Эстонии был вынужден завершить сезон

Причиной этому не травма или какое-то ужасное происшествие, а проигрыш. Дело в том, что 21-летний эстонец на турнире серии ATP Challenger в США проиграл в первом туре своему одногодке Джеку Пиннингтону Джонсу.

Британец, занимающий 394 место в мировом рейтинге, выиграл матч, длившийся два часа и 12 минут, со счетом 6:3, 3:6, 6:3 и в следующем туре будет играть против американца Патрика Малони (ATP 523).

Хотя из-за этого поражения соревновательный сезон Лаяла завершен, он в этом году еще выйдет на корт. 21 ноября в отборочном матче он сыграет в Эстонии с известным французским теннисистом Гаэлем Монфисом (ATP 55).