Вчера Украина также заявляла о рекордных потерях со стороны России - 1770 солдат. Предыдущий рекорд был зафиксирован 13 мая, когда российские войска потеряли 1740 человек.

Кроме того, за последние сутки были уничтожены 23 танка, 81 бронированная машина, 38 артиллерийских орудий, четыре реактивные системы залпового огня, 61 дрон, 74 машины и единицы специальной техники, сообщается в заявлении Генштаба на Facebook о суточных потерях противника.

Рост потерь связан с усилением давления российских войск вдоль всей линии фронта. Союзники по НАТО полагают, что российский авторитарный лидер Владимир Путин пытается до инаугурации Дональда Трампа, намеченной на 20 января, вернуть территории, утраченные в Украине, а также захватить контроль над областями в районе Курска, пишет The Kyiv Independent.

По данным Генштаба, с 24 февраля 2022 года Россия потеряла в боях около 712 610 (+1950) человек.

С начала вторжения были уничтожены 9276 (+23) вражеских танков, 18 847 (+81) бронемашин, 20 352 (+38) артиллерийских орудий, 1249 реактивных систем залпового огня (+4), 996 систем ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 18 737 (+61) беспилотников, 2636 крылатых ракет, 28 кораблей и катеров, одна подводная лодка, 28 870 (+68) автомобилей и цистерн, а также 3626 (+6) единиц специальной техники, говорится в сообщении.