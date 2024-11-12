Вт, 12.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

МВД не поддерживает изменение к Конституции, привязывающее право голоса к договорам с другими странами

Перевод: Павел Соболев
Copy
Лаури Ляэнеметс.
Лаури Ляэнеметс. Фото: Sander Ilvest

МВД не поддерживает инициированное 28 членами Рийгикогу изменение Конституции, согласно которому граждане Эстонии не моложе 16 лет, постоянно проживающие на территории самоуправления, и граждане стран, с которыми Эстония имеет заключенный международный договор, разрешающий взаимное избирательное право, имеют право голоса.

В МВД считают, что согласно Конституции право голоса на местных выборах должно быть ясным и недвусмысленно понятным каждому, кто проживает на территории местного самоуправления.

«Этого нельзя гарантировать, если право голоса привязано к международным соглашениям. Ратификация и денонсация международного договора имеют свою процедуру, поэтому ратификация может оказаться длительным процессом, и в этот процесс может быть включен период выборов. Во время этой процедуры иностранные граждане, имеющие право голоса в Эстонии, не будут иметь знания и понимания, имеют ли они право голосовать на выборах или нет», - заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия).

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх