МВД не поддерживает инициированное 28 членами Рийгикогу изменение Конституции, согласно которому граждане Эстонии не моложе 16 лет, постоянно проживающие на территории самоуправления, и граждане стран, с которыми Эстония имеет заключенный международный договор, разрешающий взаимное избирательное право, имеют право голоса.
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МВД не поддерживает изменение Конституции, привязывающее право голоса к договорам с другими странами
В МВД считают, что согласно Конституции право голоса на местных выборах должно быть ясным и недвусмысленно понятным каждому, кто проживает на территории местного самоуправления.