МВД не поддерживает изменение Конституции, привязывающее право голоса к договорам с другими странами

В МВД считают, что согласно Конституции право голоса на местных выборах должно быть ясным и недвусмысленно понятным каждому, кто проживает на территории местного самоуправления.

«Этого нельзя гарантировать, если право голоса привязано к международным соглашениям. Ратификация и денонсация международного договора имеют свою процедуру, поэтому ратификация может оказаться длительным процессом, и в этот процесс может быть включен период выборов. Во время этой процедуры иностранные граждане, имеющие право голоса в Эстонии, не будут иметь знания и понимания, имеют ли они право голосовать на выборах или нет», - заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия).