СМИ: внеочередные выборы в Германии состоятся в феврале

Указывается, что дата была также согласована с партией «Союз 90» / «зеленые», принявшей решение не покидать нынешнюю правительственную коалицию после увольнения канцлером ФРГ Олафом Шольцем министра финансов ФРГ Кристиана Линднера и последовавшими за этим добровольными отставками с постов в правительстве его соратников по Свободной демократической партии (СвДП).

Ожидается, что Шольц на фоне общественного давления вынесет на голосование в бундестаге вопрос о доверии его правительству не 15 января, как планировалось изначально, а уже 16 декабря.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Окончательное решение о дате проведения досрочных выборов в бундестаг должен принять президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Политический кризис в Германии начался 6 ноября, когда Олаф Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера. После распада коалиции Шольц назвал 15 января датой проведения голосования за вотум доверия к его правительству меньшинства. Однако недавно он заявил, что готов провести голосование до Рождества.