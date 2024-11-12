Граждане Финляндии подозреваются в поджогах автомобилей в Старом городе Таллинна

«Полиция задержала двоих мужчин в возрасте 21 и 28 лет, подозреваемых в поджогах автомобилей в Старом городе Таллинна. Они являются гражданами Финляндии. Им предъявлено обвинение в повреждении и уничтожении имущества», - сообщила прокуратура ERR.

Поскольку прокуратура считает, что мужчины, находясь на свободе, могут уклониться от уголовного преследования и совершить новые преступления, она обратилась в суд с ходатайством об аресте подозреваемых. Харьюский уездный суд согласился с позицией прокуратуры и постановил взять мужчин под стражу на срок до двух месяцев, добавили в прокуратуре.

Напомним, что в ночь с пятницы на субботу в полицию поступила информация о трех горящих автомобилях в Старом городе.

Около часа ночи сообщили о полыхающем автомобиле Kia Ceed на улице Мюйривахе, в два часа - о горящем автомобиле Mercedes Benz на улице Вене. А около пяти утра стало известно о возгорании BMW X3 на улице Олевимяэ.

Помимо этого еще три автомобиля, находившихся поблизости, получили повреждения. К счастью, в пожарах никто не пострадал.