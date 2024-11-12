Книга соболезнований в память о Хелле Мери, вдове Леннарта Мери, первого президента Эстонии после восстановления независимости, открылась сегодня в полдень в президентской канцелярии.
ФОТО ⟩ В президентской канцелярии открыли книгу соболезнований в память о Хелле Мери
Соболезнования и слова памяти можно оставить в книге во вторник до 18.00 и в среду с 10.00 до 18.00 у гостевого входа в канцелярию президента, по адресу Вейзенберги, 39.
Хелле Мери родилась 14 марта 1949 года, получила высшее театральное образование и работала актрисой в Эстонском драматическом театре. В течение срока полномочий президента Леннарта Мери Хелле Мери выполняла обязанности первой леди государства. Хелле Мери скончалась 8 ноября.