ЕС планирует перенаправить десятки миллиардов евро на оборону

Сейчас ЕС подготавливает план, который позволит использовать десятки миллиардов евро в оборонных целях, поскольку давление на финансирование безопасности растет на фоне войны в Украине и избрания Трампа президентом США, пишет издание.

Увеличения оборонных расходов от ЕС особенно добивались страны на восточной границе Союза – страны Балтии и Польша.

Эти изменения также являются подготовкой к сдвигу целей следующего бюджетного периода (2028-2035) в сторону обороны.

Министр финансов Эстонии Юрген Лиги сказал Financial Times, что именно на нашу страну оказывается наибольшее давление, поскольку уровень оборонных расходов высок, и это также должно учитываться в бюджете Европы.

Читайте подробнее на dv.ee.