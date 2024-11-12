В Брюсселе планируют направить большую часть средств, предназначенных для снижения неравенства между странами, на оборону и внутреннюю безопасность, пишет dv.ee.
ЕС планирует перенаправить десятки миллиардов евро на оборону
Сейчас ЕС подготавливает план, который позволит использовать десятки миллиардов евро в оборонных целях, поскольку давление на финансирование безопасности растет на фоне войны в Украине и избрания Трампа президентом США, пишет издание.
Увеличения оборонных расходов от ЕС особенно добивались страны на восточной границе Союза – страны Балтии и Польша.
Эти изменения также являются подготовкой к сдвигу целей следующего бюджетного периода (2028-2035) в сторону обороны.
Министр финансов Эстонии Юрген Лиги сказал Financial Times, что именно на нашу страну оказывается наибольшее давление, поскольку уровень оборонных расходов высок, и это также должно учитываться в бюджете Европы.
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