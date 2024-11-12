Жертвы удара по Кривому Рогу – мать и трое ее детей. Фото

В городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины из-под завалов пятиэтажного жилого дома, в который накануне попала ракета, утром во вторник извлекли тела трех детей. Накануне вечером стало известно, что спасатели деблокировали тело женщины, их матери.

Поисково-спасательная операция завершена, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

«Детям 10 лет, два с половиной года и два месяца. Они были дома, сын вышел на кухню готовить завтрак, остался в живых. Он упал на второй этаж, а женщину его и детей ищут под завалами», - рассказывала бабушка детей телеканалу «Суспільне», когда еще не было известно, что внуки погибли.

Ирина, бабушка погибших детей. Фото: suspilne.media/dnipro/

Погибшей женщине было 32 года, сообщили в прокуратуре.

Глава города Александр Вилкул уточнил имена: двухмесячная Ульяна, Демид, которому было два года и девять месяцев, 10-летний Кирилл и их мать Елена. Еще 14 человек, среди которых есть дети, пострадали, добавил Вилкул, опубликовав фото погибших.

Украинские власти сообщали, что 11 ноября около 10:20 российские военные ударили баллистической ракетой по Кривому Рогу. Ракета попала по пятиэтажке, разрушив квартиры с первого по пятый этаж в одном из подъездов.

Российские военные не комментировали удар по Кривому Рогу.

Вилкул говорил, что в первые минуты удалось спасти пятерых из пострадавшего дома.

Спасатели вместе с волонтерами-кинологами искали людей под завалами всю ночь. После 23:00 Вилкул рассказал, что деблокировали тело женщины, а утром спасатели извлекли из-под завалов трех ее детей.

«Россия стремится только к продолжению войны, и каждый ее удар опровергает любые заявления из России же о дипломатии», - отреагировал на удар по Кривому Рогу президент Украины Владимир Зеленский, уроженец города.

13 ноября в Кривом Роге объявлен день траура.