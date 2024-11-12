«Это один из примеров того, как точное соблюдение существующих правовых норм вытесняет здравый смысл, когда пытаются предусмотреть абсолютно все ситуации, и в итоге получается абсурд. Мы решим этот абсурд таким образом, что из двенадцати пешеходных знаков останутся лишь два - в начале и в конце. Так что если кто-то еще хочет сделать фото на фоне этой аллеи знаков, нужно поторопиться», - заявил Осиновский на пресс-конференции.

«Департамент городского планирования, Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, а также Департамент транспорта согласовали проект на экспертном уровне. Нужно признать, что эстетике в этом процессе уделили недостаточно внимания. Мы уже получили письма с просьбами оставить "лес знаков" как интересную туристическую достопримечательность. Однако этого мы делать не будем, и сейчас ждем, чтобы Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства демонтировал знаки с сохранением гарантий на строительные работы», - сказал вице-мэр Кристьян Ярван.

«Когда мы создаем велосипедные дорожки, особенно в таких важных местах с крупными остановками общественного транспорта, нужно прежде всего обеспечить безопасность пешеходов и сделать так, чтобы решение гармонично вписывалось в городское пространство. Поэтому обсуждения среди экспертов были довольно жаркими», - добавил Ярван.

Он также подчеркнул, что установка знаков обошлась не так дорого, как писали в прессе. «Примерная стоимость одного знака составляет сто евро, и они будут использованы повторно», - заверил он.