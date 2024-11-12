В России запретили «пропаганду чайлдфри»

Соответствующие изменения внесли в шесть действующих федеральных законов. Согласно принятым поправкам, информацию, «пропагандирующую отказ от деторождения», станут вносить в реестр запрещенных сайтов, такие материалы запретят использовать в рекламе и СМИ. Фильмам с «пропагандой чайлдфри» не будут выдавать прокатные удостоверения.

Госдума также приняла закон о штрафах до пяти миллионов рублей за «пропаганду чайлдфри». Такие поправки внесли в статью 6.21 Кодекса об административных правонарушениях («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»).

По просьбе Русской православной церкви из-под действия закона о запрете чайлдфри вывели пропаганду монашества. В статью 6.21 КоАП добавили такое примечание:

Не являются административным правонарушением распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения… если такие информация и публичные действия основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру.

На том же заседании 12 ноября Госдума приняла закон, запрещающий усыновлять детей гражданам стран, где разрешена «смена пола».

Российские власти обсуждают запрет «пропаганды чайлдфри» с 2022 года, когда в Госдуму поступил соответствующий законопроект. К этому вопросу вернулись в сентябре 2024-го, когда председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает запрет «движения чайлдфри».