Инфляция предопределила итоги выборов в США, ждет ли это и Эстонию?

Когда победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала очевидной, обозреватель Washington Post Меган МакАрдл сказала: «Один вывод мы можем сделать наверняка: люди ненавидят инфляцию». Спустя несколько дней это уже стало прописной истиной. Причин победы Трампа были разные, но почти все, кто ее объясняет, указывают на рост цен. Люди просто ненавидят инфляцию.