«Я просто ненавижу инфляцию», - сказала несколько месяцев назад в интервью Postimees глава финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн. Эта тема была настолько важна для Аккерман, что она несколько раз повторила эту фразу: «Я ненавижу инфляцию».
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Инфляция предопределила итоги выборов в США, ждет ли это и Эстонию?
Когда победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала очевидной, обозреватель Washington Post Меган МакАрдл сказала: «Один вывод мы можем сделать наверняка: люди ненавидят инфляцию». Спустя несколько дней это уже стало прописной истиной. Причин победы Трампа были разные, но почти все, кто ее объясняет, указывают на рост цен. Люди просто ненавидят инфляцию.