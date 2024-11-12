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Инфляция предопределила итоги выборов в США, ждет ли это и Эстонию?

Перевод: Павел Соболев
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Инфляция. Иллюстративное фото.
Инфляция. Иллюстративное фото. Фото: Mihkel Maripuu

«Я просто ненавижу инфляцию», - сказала несколько месяцев назад в интервью Postimees глава финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн. Эта тема была настолько важна для Аккерман, что она несколько раз повторила эту фразу: «Я ненавижу инфляцию».

Когда победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала очевидной, обозреватель Washington Post Меган МакАрдл сказала: «Один вывод мы можем сделать наверняка: люди ненавидят инфляцию». Спустя несколько дней это уже стало прописной истиной. Причин победы Трампа были разные, но почти все, кто ее объясняет, указывают на рост цен. Люди просто ненавидят инфляцию.

Само по себе это не новостная бомба. Согласно опросам, еще до выборов было известно, что американцев больше всего волнуют четыре темы: инфляция/экономика, иммиграция, аборты и будущее демократии. Избиратели больше доверяли Трампу по первым двум вопросам и Камале Харрис - по двум последним. Результаты выборов подтвердили важность проблем инфляции.

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