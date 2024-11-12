Касса страхования от безработицы: в Эстонии снижается количество увольнений

В октябре прошлого года количество сокращенных работников также было значительно выше, чем в этом году - 19 работодателей подали в Кассу страхования от безработицы первичное уведомление об увольнении, и 391 работник получил уведомление о сокращении. Об этом говорит статистика Кассы страхования от безработицы.

В этом году в общей сложности 2430 работников получили уведомление о сокращении от 108 работодателей. Треть, или 33,7 процента, или 818 из них - в обрабатывающей промышленности, где 39 работодателей подали первичное уведомление об увольнении.

В разрезе секторов следующим по величине является сфера информации и связи, где четыре работодателя направили уведомления о сокращении 372 работников.

По данным Кассы страхования от безработицы, на конец октября в качестве безработных было зарегистрировано 47 147 человек, что составляет 6,8% трудоспособного населения (от 16 лет до пенсионного возраста).

В октябре причиной прекращения трудовых отношений до регистрации в качестве безработного стало сокращение в 1005 случаях, по сравнению с 975 случаями месяцем ранее и 1342 случаями годом ранее.