Педиатра Надежду Буянову приговорили к пяти с половиной годам по делу о «фейках»

В защиту Буяновой выступало медицинское сообщество: около тысячи врачей подписали открытое письмо в защиту педиатра.

Более того, в июле Тушинский суд Москвы признал незаконным приказ об увольнении Буяновой из поликлиники и постановил восстановить ее на работе в прежней должности. Кроме того, суд потребовал взыскать с поликлиники 943 тысячи рублей в пользу Буяновой (928 тысяч в качестве компенсации среднего заработка и 15 тысяч в качестве компенсации морального вреда), а также 12 тысяч рублей в пользу государства.

Был ли у разговора свидетель?

Как рассказывала Акиньшина, на приеме ее сын начал хулиганить, и она объяснила врачу, что мальчик находится в стрессовом состоянии из-за того, что его отец-военный погиб на войне в Украине. После этого Буянова якобы заявила, что мужчина «был законной целью Украины, потому что Россия - страна-агрессор и нападала на мирных жителей в Украине».

Даже если такой разговор был, принципиальное значение имеет, находился ли в это время в кабинете семилетний сын Акиньшиной. Как подчеркивали адвокаты Буяновой, под статью о «военных фейках» подпадает только «публичное распространение заведомо ложной информации», а разговор между двумя людьми - дело непубличное.