Тушинский суд Москвы назначил пять с половиной лет колонии педиатру Надежде Буяновой, обвиняемой в распространении «военных фейков». Дело на врача завели после жалобы матери мальчика, которого осматривала врач. Анастасия Акиньшина заявила, что Буянова в присутствии ребенка «высказала негативные комментарии» о его погибшем на войне отце. Врач это отрицала и настаивала на том, что ее оговорили.
Педиатра Надежду Буянову приговорили к пяти с половиной годам по делу о «фейках»
Судья Ольга Федина приговорила 68-летнюю Буянову к пяти с половиной годам колонии, передает из зала суда корреспондент «Медиазоны» (в реестре «иноагентов»).
Обвинение запрашивало шесть лет. После того, как судья назвала срок, ее стало плохо слышно. Слушатели стали кричать: «Позор».
«Приговор чудовищно жестокий. Мы не ожидали такого. Это неожиданно сурово даже для меня», - сказал в коридоре суда адвокат Оскар Черджиев (цитата по «Медиазоне»).
Дело Буяновой
Дело о распространении «фейков» о российской армии против Буяновой завели в начале февраля 2024 года, тогда же она была уволена из московской поликлиники.
Сначала суд избрал для нее меру пресечения в виде «запрета определенных действий», однако в апреле женщину перевели в СИЗО.
Поводом для обвинений стало заявление от Анастасии Акиньшиной - матери семилетнего мальчика, которого осматривала педиатр. По словам Акиньшиной, Буянова оскорбила ее погибшего на войне в Украине мужа, чем травмировала ребенка.
Буянова на протяжении всего процесса настаивала на том, что не говорила ничего подобного. «Могу перекреститься, я верующий человек, - заявляла она в суде. - Я врач, я не могу говорить такие слова, это больно, больные слова».
Врач настаивала на том, что Акиньшина ее оговорила, и ее саму необходимо привлечь к ответственности за клевету.
В защиту Буяновой выступало медицинское сообщество: около тысячи врачей подписали открытое письмо в защиту педиатра.
Более того, в июле Тушинский суд Москвы признал незаконным приказ об увольнении Буяновой из поликлиники и постановил восстановить ее на работе в прежней должности. Кроме того, суд потребовал взыскать с поликлиники 943 тысячи рублей в пользу Буяновой (928 тысяч в качестве компенсации среднего заработка и 15 тысяч в качестве компенсации морального вреда), а также 12 тысяч рублей в пользу государства.
Был ли у разговора свидетель?
Как рассказывала Акиньшина, на приеме ее сын начал хулиганить, и она объяснила врачу, что мальчик находится в стрессовом состоянии из-за того, что его отец-военный погиб на войне в Украине. После этого Буянова якобы заявила, что мужчина «был законной целью Украины, потому что Россия - страна-агрессор и нападала на мирных жителей в Украине».
Даже если такой разговор был, принципиальное значение имеет, находился ли в это время в кабинете семилетний сын Акиньшиной. Как подчеркивали адвокаты Буяновой, под статью о «военных фейках» подпадает только «публичное распространение заведомо ложной информации», а разговор между двумя людьми - дело непубличное.
На очной ставке Акиньшина говорила, что мальчик вышел из кабинета по ее просьбе, однако затем во время дополнительного допроса женщина заявила, что ребенок присутствовал при ее разговоре с Буяновой. На заседании суда 30 мая, как сообщала «Медиазона» (в российском реестре «иноагентов»), Акиньшина такое расхождение в показаниях объяснила шоковым состоянием, в котором она находилась во время очной ставки.
Показания семилетнего сына Акиньшиной также были оглашены в суде. В них повторяются слова о том, что погибший отец мальчика «был законной целью Украины», и что «Россия - страна-агрессор», которая «убивала мирных жителей на Украине».
«От услышанного я почувствовал себя плохо, потому что она говорит плохие вещи о папе. Это не так, потому что папа - наш герой, он защищал нашу страну Россию. Потом мама сказала мне, чтобы я вышел из кабинета. Я вышел и слышал, как мама плакала», - говорилось в показаниях, которые взял у мальчика сотрудник ФСБ (цитата по «Медиазоне»).
Адвокаты Буяновой настаивали на том, что семилетний ребенок не мог говорить со следователем «вот таким сплошным рассказом», и это может свидетельствовать о недостоверности показаний мальчика. Показания Акиньшиной защита также называла недостоверными, указывая на то, что женщина меняла их несколько раз.
Вопрос о том, был ли ребенок свидетелем разговора двух женщин, могла бы решить видеозапись из кабинета Буяновой, однако в деле ее не оказалось. Как заявлял в суде адвокат Оскар Черджиев, запись из кабинета педиатра исчезла «при загадочных обстоятельствах».
«Родиться во Львове - еще не преступление»
Сначала Буянову обвинили только в распространении «фейков» о российской армии, однако затем обвинение ужесточили, добавив в него отягчающее обстоятельство - мотив политической и национальной ненависти.
Одним из аргументов Акиньшиной в отношении того, что Буянова могла действовать «по мотивам национальной ненависти», было то, что педиатр родилась в Украине - во Львове. Отвечая на вопрос адвоката, почему это имеет значение, она говорила: «Потому что понятно, почему она ненавидит Россию и русских бойцов, раз она оттуда».
Защита настаивала на том, что факт рождения в Украине не может свидетельствовать о национальной ненависти. Как заявил во время прений адвокат Буяновой Леонид Соловьев, родиться во Львове - «пока еще не преступление».
Еще одно доказательство, как утверждало следствие, - содержание изъятого при обыске телефона Буяновой, в котором нашли в том числе «фотографии на украинском языке» и «изображения российского флага с одобрением уничижительных действий по отношению к нему», а также переписки, в которых врач якобы пишет, что переживает за Киев и желает смерти «рашистам».
Защитники Буяновой заявляли, что врач не писала таких сообщений, а телефон у врача изъяли во время обыска, который проводился без адвоката, а значит, эта улика получена незаконно.
Сама Буянова, выступая с последним словом, заявила, что с политической и национальной ненавистью, которую ей вменяют, нельзя идти в медицину. Она рассказала, что родилась и училась во Львове, при этом ее семья была русскоязычной, ее отец был русским по национальности, а мать - белоруска.
«Я сопричастна к трем славянским народам: русскому, белорусскому, украинскому. И как мне быть, какой народ выбрать? Это невозможно, я не могу и я не хочу. Как можно говорить так о всей украинской нации, что они ненавидят русских?» - недоумевала Буянова.
В своем последнем слове она также много говорила об отношениях между пациентами и врачами в современной России. «Нас, медиков могут оклеветать, нахамить, обозвать последними словами. А мы не можем себя защитить», - жаловалась женщина.