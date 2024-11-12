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Новый тренд: школьники испытывают терпение охранников на прочность, воруя в продуктовых магазинах

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото: Elmo Riig

Продуктовые магазины испытывают трудности из-за подростков, которые приходят туда на переменах, устраивают беспорядки, воруют и грубят сотрудникам. Сейчас среди молодых людей стало модным проверять, можно ли совершить кражу, не попавшись охраннику.

Директор школы Якобсона Таунo Тильк сообщил родителям, что в школе узнали о случаях грубого поведения детей в магазинах и общественном транспорте.

По поступившей информации, дети кричат, ругаются и ведут себя неподобающим образом в магазине Männimäe Maksimarket. Они издеваются над сотрудниками, оскорбляют их и снимают на видео. Дети едят прямо в магазине булочки, конфеты и батончики. На дорогую выпечку они наклеивают ценник от более дешевых товаров или вовсе берут наклейки из отдела овощей.

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