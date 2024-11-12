Новый тренд: школьники испытывают терпение охранников на прочность, воруя в продуктовых магазинах

По поступившей информации, дети кричат, ругаются и ведут себя неподобающим образом в магазине Männimäe Maksimarket. Они издеваются над сотрудниками, оскорбляют их и снимают на видео. Дети едят прямо в магазине булочки, конфеты и батончики. На дорогую выпечку они наклеивают ценник от более дешевых товаров или вовсе берут наклейки из отдела овощей.