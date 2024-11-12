Продуктовые магазины испытывают трудности из-за подростков, которые приходят туда на переменах, устраивают беспорядки, воруют и грубят сотрудникам. Сейчас среди молодых людей стало модным проверять, можно ли совершить кражу, не попавшись охраннику.
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Новый тренд: школьники испытывают терпение охранников на прочность, воруя в продуктовых магазинах
Директор школы Якобсона Таунo Тильк сообщил родителям, что в школе узнали о случаях грубого поведения детей в магазинах и общественном транспорте.