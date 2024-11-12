Не учли один нюанс: мошенникам практически удалось обмануть жительницу Эстонии, но удача была не на их стороне

Мария живет в частном доме в Раквере. Тот факт, что звонившая говорила с ней по-русски, не вызвал у пожилой дамы подозрений. Дело в том, что ее сестра, 76-летняя Лидия, живет в Красноярском крае России, Мария подумала, что звонила ее родная сестра, сын которой попал в беду и нуждается в помощи.