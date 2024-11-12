Вт, 12.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Не учли один нюанс: мошенникам практически удалось обмануть жительницу Эстонии, но удача была не на их стороне

Перевод: София Солдатенко
Copy
Поскольку у старушки был кнопочный телефон, это стало препятствием для мошенников. Но и это их не остановило: злоумышленники предложили пожилой даме подписать доверенность.
Поскольку у старушки был кнопочный телефон, это стало препятствием для мошенников. Но и это их не остановило: злоумышленники предложили пожилой даме подписать доверенность. Фото: Arvo Meeks

Вечером 28 октября зазвонил стационарный телефон в доме 88-летней Марии. На другом конце провода плачущий женский голос сообщил, что племянник Марии попал в аварию, находится в отделении интенсивной терапии и что для оплаты его операции необходимо срочно 5000 евро.

Мария живет в частном доме в Раквере. Тот факт, что звонившая говорила с ней по-русски, не вызвал у пожилой дамы подозрений. Дело в том, что ее сестра, 76-летняя Лидия, живет в Красноярском крае России, Мария подумала, что звонила ее родная сестра, сын которой попал в беду и нуждается в помощи.

Звонившая снова и снова повторяла: «Сестренка, сестренка, помоги мне. Ты обещала, что если у меня возникнут проблемы, ты мне поможешь».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх