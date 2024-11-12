В мире создано столько (инфо)хаоса, тревоги и неопределенности, что многие люди ждут нового и спасительного мирового порядка, не осознавая, что он стал бы лишь началом эпохи углубляющейся неопределенности, ошибочности и несправедливости, пишет Калев Стойческу, председатель комисии Рийгикогу по гособороне («Ээсти 200»).
КАЛЕВ СТОЙЧЕСКУ ⟩ Ось зла стремится к миропорядку, основанному на силе, агрессии и сферах влияния
Постоянно говорят, что ось зла, возглавляемая Россией и Китаем, союзниками которых являются Северная Корея и Иран, а также многие другие «нейтральные» страны, ищет новый мировой порядок, который понравится этим странам. Наблюдая за их политикой и деятельностью, можно с отчетливостью понять, что они борются против демократии и демократических стран и пытаются подавить и уменьшить влияние западного мира повсюду в мире. Везде, где это возможно.
В чем состоит этот новый мировой порядок, к которому мы стремимся? Каковы его основы? Каких общепринятых правил необходимо придерживаться, или фиксированных правил уже нет? Решаются ли важные вопросы на основе «правил», отвечающих интересам агрессоров? Чем или как обеспечиваются соглашения? Страны, требующие изменений, не удосужились поделиться объяснениями.
Представим себе футбольный матч, когда ваш противник вместо футболистов отправляет на поле боксеров, которым поручено не гоняться за мячом, а избить членов другой команды и затем забить свой победный гол. Извиняясь, а точнее оправдываясь тем, что игра все равно остается игрой, и пусть она выдалась немного более силовой, но результат все равно получен в соответствии с регламентом.
Новые мировые порядки рождаются в результате войн
Говоря о мировом порядке, мы можем вернуться в историю к Вестфальскому миру 1648 года, который родился в результате 30-летней войны и является, по мнению многих авторитетов международного права, источником принципов, что до сих пор рассматриваются в международных отношениях, особенно в отношении суверенитета государств. Уже тогда было сформулировано право исключительного суверенитета стран на их территории.
До сих пор преобладающий, но шаткий мировой порядок возник после Второй мировой войны. В его основе лежит хартия Организации Объединенных Наций как глобальной организации, а также бесчисленное количество действующих и юридически обязательных международных и многосторонних или двусторонних договоров, соглашений и других правовых актов. Еще больше существует политически обязывающих документов, с помощью которых страны берут на себя неюридические обязательства и устанавливают правила поведения.
Например, в ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) действуют принципы нерушимости государственных границ, территориальной целостности государств, воздерживания от угроз и применения силы, уважения суверенитета друг друга, мирного разрешения споров. Есть ли хоть один принцип ОБСЕ, который Россия как член ОБСЕ не нарушила грубо, начав войну, а затем и полномасштабную агрессию против Украины?
Интересно также, что череда ироний истории продолжается. Германия поддерживает Украину в военном отношении, чтобы она могла защитить себя от России. Сталин переворачивается в гробу. Бывшие державы оси зла - Германия, Италия и Япония - теперь борются вместе с США, Великобританией, Францией и другими демократическими странами против новой оси зла, которая в основном состоит из жертв бывших агрессий предыдущей оси. Появится ли новый мировой порядок заново в результате великой войны? В Первой и Второй мировых войнах агрессоры уступали союзникам. Будет ли так же и в этот раз?
Что не так с нынешним мировым порядком?
Нет ничего плохого в находящемся под тотальной атакой миропорядке, за исключением того, что он не устраивает ось зла и страны, которые ее поддерживают. Мир был бы намного лучше и безопаснее, если бы они уважали мировой порядок, основанный на международном праве, но они не хотят этого ни при каких обстоятельствах, потому что это несовместимо с их жестоким государственным правлением и агрессивными амбициями.
Представьте себе, что от закоренелого преступника (а Россия ведь - серийный агрессор) требуют вести себя миролюбиво, уважать закон и права других людей. Но он плюет на это, потому что он не какая-то неженка и у него другие интересы. Он жестокий хулиган, насильник и убийца, который не может и не хочет следовать правилам. У него свои правила - переговоры происходят не тогда, когда возникает вопрос или проблема, а только после угроз и кровавой драки.
Кроме того, демократический западный мир, который защищает порядок, основанный на международном праве, находится в серьезной беде. Внутренне и внешне. Чем больше поднимает голову и торжествует в западном мире крайний популизм, который демократию (полу)демократически ослабляет, тем сильнее набирает обороты ось зла. Вода льется на ее мельницу.
Ось зла прилагает огромные усилия, чтобы атаковать и разрушить существующий порядок, чтобы он больше не работал. Им нужен новый порядок, который был бы многополярным и учитывал бы интересы и взгляды так называемых растущих держав, пятерки лидеров БРИКС (Китай, Россия, Индия, Бразилия и Южная Африка) и их коллег.
Беда в том, что некоторые люди - в развитом западном мире - похоже, пристрастились к жизни в достатке, а другие - злые и завидующие развитым странам - имеют сильное желание утвердиться и завоевать уважение, даже силой. Это, конечно, очень упрощенная картина, потому что нюансов во всем мире миллион, но эти распространенные взгляды выделяются.
Интересно также, что глобальный климат и ситуация в области международной безопасности меняются бесконтрольно и одновременно. Оба эти изменения очень опасны и потенциально разрушительны для человечества. В то время как отрицатели и игнорирующие изменение климата задают тон именно в тех странах, которые сознательно или неосознанно стремятся изменить мировую политику безопасности, сделав ее более опасной и непредсказуемой.
Тектонические плиты политики безопасности начали двигаться с беспрецедентной скоростью, вызывая извержения вулканов и землетрясения. В то же время не следует недооценивать важность развития высоких технологий, в том числе в кибер- и информационном пространстве.
Социальные сети, например, к сожалению, стали оружием в руках оси зла и других преступников, которое они эффективно используют против западного мира, а также против населения своих собственных стран. Все, что возможно, превращено в оружие, что также вызывает вопросы о будущем искусственного интеллекта. Я не вижу возможности того, что он не будет использоваться в будущем как чрезвычайно опасное, возможно, даже смертельное оружие, что бы там ни было согласовано на международном уровне.
В мире создано столько (инфо)хаоса, тревоги и неопределенности, что многие люди ждут нового и спасительного мирового порядка, не осознавая, что это станет лишь началом эпохи углубляющейся неопределенности, ошибочности и несправедливости.
Запад должен твердо противостоять новому порядку оси зла
Ось зла хочет доминировать в мире и затолкать демократию в «оазисы», в основном в Европу и Северную Америку, где она может быть подвергнута дальнейшей «переработке». Остальной мир должен принадлежать Китаю, России и их союзникам. Это обратная версия холодной войны, начавшейся после Второй мировой войны.
Тогда капиталистический свободный мир пытался остановить распространение коммунизма. Сейчас недемократические режимы пытаются утвердиться, блокировать и подавлять демократию. Причем гораздо хитрее и умелее, используя, помимо высоких технологий, инструменты, которые предлагает демократия.
У России, как и у Китая, Ирана и Северной Кореи, есть очевидные территориальные и региональные, если не глобальные, амбиции. Россия не только хочет, чтобы Украина стала ее вассалом, но и хочет снести архитектуру европейской безопасности, основанную на Европейском Союзе и НАТО. Она хочет быть европейским диктатором, который запрещает, приказывает, вешает и стреляет.
Параллельно Китай как бы незаметно занимается территориальной экспансией в Южно-Китайском море. К сожалению, приоритетом номер один для Китая является Тайвань или Китайская Республика, по отношению к которой Пекин явно готов использовать военную силу для «объединения». Амбиции Китая, конечно, самые большие и далеко идущие, поскольку он хочет стать вместо США ведущей страной мира. Первой силой среди «равных».
Иран хочет уничтожить Израиль и утвердиться в качестве самой могущественной страны на Ближнем Востоке. Этого трудно достичь без ядерной составляющей, но единственное, что сдерживает Тегеран (на данный момент) - это угроза того, что Саудовская Аравия и Турция также могут стать ядерными. Главным источником напряженности на Ближнем Востоке является и останется теократический Иран и его приспешники вокруг Израиля и на Аравийском полуострове.
Северная Корея, безусловно, самая маленькая из четырех частей оси зла, но все же не незначительная фигура. Теперь она обнаружилась со своим пушечным мясом в Курской области России, время от времени угрожая испытаниями баллистических ракет. Питающаяся в основном травой, порохом и учением дедушки Кима, страна является марионеткой Пекина и Москвы, с помощью которой можно спровоцировать конфликт, чтобы положить конец военному присутствию США на Корейском полуострове и истории успеха Южной Кореи.
Перед Второй мировой войной возникла «тройная ось» - нацистская Германия, фашистская Италия и милитаристская Япония. Теперь появилась новая ось - коммунистический и глобально амбициозный Китай, фашистская, милитаристская и реваншистская Россия, сталинистская и вооруженная до зубов Северная Корея и страдающий от теократического безумия Иран. Их объединяет оппозиция и антипатия по отношению к США и всему западному миру, глубоко недемократическое государственное управление, милитаризм и стремление утвердиться как можно шире.
Эти страны не удосужились объяснить, что будет, например, с Организацией Объединенных Наций, которая себя полностью дискредитировала (особенно после визита генсека Гутерриша в Россию), или с международным правом, которое они жестоко игнорируют и нарушают каждый день. С другой стороны, Запад говорит о необходимости реформирования ООН и, конечно же, о соблюдении существующих правил, потому что ничего другого нет и надо руководствоваться правилами.
Целью оси зла является новый мировой порядок, основанный не на международном праве, а на международном самооправдании. Как-то глупо звучит. Точно так же, как Россия до (и после) полномасштабной агрессии против Украины заявляла, что на нее собираются напасть, что она борется с «фашизмом», что она никогда не начинала никакой войны и т. д.
Западные страны не приспособлены к применяемому на практике закону джунглей или международному «праву», согласно которому только крупные страны обладают реальным и полным суверенитетом, а средние и мелкие страны имеют его в лучшем случае в ограниченной степени. Некоторые из них являются подданными, а другие - объектами или вассалами, которые при необходимости контролируются силой и с которыми при желании можно торговать.
Лучшим свидетельством конфликта между ценностями западного мира и осью зла является функционирование Евросоюза и НАТО как демократических организаций. Москва и Пекин не смогут стерпеть такой «беспорядок».
Пора просыпаться?
Кажется, что повсюду в демократическом западном мире не до конца понимают, насколько серьезные проблемы еще ждут нас впереди. Восприятие выражается скорее политически и декларативно, в постоянных обличительных заявлениях, но реального ощущения опасности, которое заставило бы нас действовать в полную силу, пока не возникло. Без ясности и определенности даже в отношении целей в углубляющемся политическом хаосе возникнут разногласия, каждый будет маневрировать, чтобы спасти себя, и в конечном итоге может распространиться паника.
Поэтому европейцам давно пора объединить свои ряды, четко сформулировать свои цели и начать действовать, особенно в сфере обороны. Никто не будет ждать, пока Европа будет готова принять решение и что-то сделать. США, очевидно, останутся союзником Европы, но при условии, что все европейцы, а не только «прифронтовые» страны, приложат необходимый уровень усилий.
Давление на Запад стало настолько агрессивным и выросло во всем мире (в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Восточной Азии и в других местах), что США уже не могут долго сопротивляться без эффективной поддержки своих союзников в Европе, Азии и Океании. Результатом этого давления станет, в худшем случае, подписание мирного и других соглашений, непригодных для демократического мира, за которые ось зла будет держаться до следующего раза. Пока у них не появится аппетит и возможность двигаться дальше.
Вопрос уже далек от того, что происходит на украинских фронтах и находится ли там инициатива в руках России или нет. Вопрос уже в глобальной инициативе, находится ли она уже решительно в руках оси зла, или же Запад еще может спасти ситуацию и обратить ее в свою пользу.
Избранный президент США Дональд Трамп, похоже, является фигурой, ориентированной на сделку, которая попытается добиться благоприятных условий и развития для Америки. Вопрос в том, понимает ли он, что любое развитие событий, наносящее вред союзникам США и демократическому миру в целом, не может быть выгодно Соединенным Штатам.
И напоследок: Трамп уже добивается результатов. Он разговаривает с Путиным. Вероятно, вскоре заговорит и с другими диктаторами. Он думает, что сможет быстро принести мир в Украину и Европу и сохранить его во всем остальном мире.
Мы надеемся на лучшее, но, к сожалению, целью другой стороны является не мир и мирное сосуществование. Трампу удастся одолеть страны оси зла только в том случае, если он будет действовать силовым способом, если это необходимо, как это было в 2017 и 2018 годах, когда США и их союзники нанесли ракетные удары по Сирии, где применялось химическое оружие, и когда дислоцированные там российские наземные войска даже не пытались отразить атаки.