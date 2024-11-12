КАЛЕВ СТОЙЧЕСКУ Ось зла стремится к миропорядку, основанному на силе, агрессии и сферах влияния

Что не так с нынешним мировым порядком?

Нет ничего плохого в находящемся под тотальной атакой миропорядке, за исключением того, что он не устраивает ось зла и страны, которые ее поддерживают. Мир был бы намного лучше и безопаснее, если бы они уважали мировой порядок, основанный на международном праве, но они не хотят этого ни при каких обстоятельствах, потому что это несовместимо с их жестоким государственным правлением и агрессивными амбициями.

Представьте себе, что от закоренелого преступника (а Россия ведь - серийный агрессор) требуют вести себя миролюбиво, уважать закон и права других людей. Но он плюет на это, потому что он не какая-то неженка и у него другие интересы. Он жестокий хулиган, насильник и убийца, который не может и не хочет следовать правилам. У него свои правила - переговоры происходят не тогда, когда возникает вопрос или проблема, а только после угроз и кровавой драки.

Кроме того, демократический западный мир, который защищает порядок, основанный на международном праве, находится в серьезной беде. Внутренне и внешне. Чем больше поднимает голову и торжествует в западном мире крайний популизм, который демократию (полу)демократически ослабляет, тем сильнее набирает обороты ось зла. Вода льется на ее мельницу.