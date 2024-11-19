Современное рабство никуда не делось? Эстония тоже втянута в торговлю людьми? Кто попадает в трудовое и сексуальное рабство?
Студия Postimees: современное рабство – работают за еду и крышу над головой?
На вопросы Rus.Postimees ответит в студии представитель Департамента социального страхования, руководитель отдела помощи жертвам торговли людьми Сирле Блумберг. Следите за беседой в 10:00!
- Как часто в Эстонии регистрируются случаи трудовой и сексуальной эксплуатации?
- Откуда прибывают люди, попадающие в рабство?
- Кто и когда обращается за помощью?
- Насколько актульна проблема секс-рабства?
- Кто едет на такую работу в Эстонию?
- Услуги трансгендеров-проституток растут в цене?