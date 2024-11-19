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Студия Postimees: современное рабство – работают за еду и крышу над головой?

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Современное рабство никуда не делось? Эстония тоже втянута в торговлю людьми? Кто попадает в трудовое и сексуальное рабство?

На вопросы Rus.Postimees ответит в студии представитель Департамента социального страхования, руководитель отдела помощи жертвам торговли людьми Сирле Блумберг. Следите за беседой в 10:00!

  • Как часто в Эстонии регистрируются случаи трудовой и сексуальной эксплуатации?
  • Откуда прибывают люди, попадающие в рабство?
  • Кто и когда обращается за помощью? 
  • Насколько актульна проблема секс-рабства?
  • Кто едет на такую работу в Эстонию?
  • Услуги трансгендеров-проституток растут в цене?
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