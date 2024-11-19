«Сутенеры нынче менеджеры»: эксперт раскрыл, что сексуальная и трудовая эксплуатация процветает

Нередко приезжих вводят в заблуждение и уверяют, что в Эстонии можно работать с туристической визой. Некоторым даже оформляют разрешение на работу. Однако люди слишком доверчивы и наивны в этих вопросах.

Когда вам предлагают бесплатное проживание, нужно отдавать себе отчет, что бесплатного ничего не бывает. По прибытии в чужую страну люди сразу же выходят на работу, не разобравшись в документах и ситуации.

Иногда у иностранного работника даже есть трудовой договор, но составлен он на эстонском языке (люди не понимают сути подписанного – прим.ред.). Обозначенные на бумаге суммы им кажутся огромными. Только вот в день зарплаты открывается другая правда.

Как показывает мой опыт, такие работники никогда не получают на руки те суммы, которые были указаны в договоре. Но в этом случае их еще нельзя считать жертвами торговли людьми. Должен быть установлен факт принуждения.

Например, если работник не зарегистрирован на съемной квартире, и при первой же попытке прояснить ситуацию работодатель ему указывает на дверь. В таком случае еще и не предлагается зарплата за отработанное время. Работодатели могут даже пригрозить работнику депортацией. Раздаются и другие угрозы.

– Чем вы можете помочь человеку, попавшему в подобную ситуацию?