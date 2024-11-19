Современное рабство никуда не делось? Эстония тоже втянута в торговлю людьми? Кто попадает в трудовое и сексуальное рабство?
«Сутенеры нынче менеджеры»: эксперт раскрыл, что сексуальная и трудовая эксплуатация процветает
На вопросы Rus.Postimees ответила в студии представитель Департамента социального страхования, руководитель Службы помощи жертвам торговли людьми Сирле Блумберг.
Выдержки из беседы:
– Действительно ли трудовая и сексуальная эксплуатация никуда не делась? В какой степени это касается Эстонии?
– К сожалению, это так. Каждый год нам приходится сталкиваться с такими случаями. За помощью обращаются люди из разных стран. В минувшем году таких было около 400 человек. Люди к нам приходят уже тогда, когда понимают, что у них возникли серьезные проблемы.
Не всех мы признаем жертвами торговли людьми, но определенные признаки эксплуатации можно усмотреть во многих случаях.
– Откуда прибывают люди, попадающие в трудовое рабство?
– За 20 лет работы в этой сфере мне приходилось наблюдать разное. Вначале это были жители Эстонии, отправляющиеся на заработки в другие страны. Затем уже к нам на заработки стало приезжать много жителей Украины, которым тоже приходилось помогать. Теперь мы говорим преимущественно о работниках из Средней Азии – Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана. Большинство из них – мужчины.
Заманивают их нереальными заработками, часто ссылаются на высокий имидж Эстонии. Люди с удовольствием едут на работу в нашу страну. Тем более, что строительный рынок у нас не простаивает, местные жители уже не берутся за любую работу, поэтому компании нанимают работников в других странах.
Приходится констатировать, что в силу разных обстоятельств часть работников оказывается в безвыходной ситуации – им приходится работать за еду и крышу над головой.
Нередко приезжих вводят в заблуждение и уверяют, что в Эстонии можно работать с туристической визой. Некоторым даже оформляют разрешение на работу. Однако люди слишком доверчивы и наивны в этих вопросах.
Когда вам предлагают бесплатное проживание, нужно отдавать себе отчет, что бесплатного ничего не бывает. По прибытии в чужую страну люди сразу же выходят на работу, не разобравшись в документах и ситуации.
Иногда у иностранного работника даже есть трудовой договор, но составлен он на эстонском языке (люди не понимают сути подписанного – прим.ред.). Обозначенные на бумаге суммы им кажутся огромными. Только вот в день зарплаты открывается другая правда.
Как показывает мой опыт, такие работники никогда не получают на руки те суммы, которые были указаны в договоре. Но в этом случае их еще нельзя считать жертвами торговли людьми. Должен быть установлен факт принуждения.
Например, если работник не зарегистрирован на съемной квартире, и при первой же попытке прояснить ситуацию работодатель ему указывает на дверь. В таком случае еще и не предлагается зарплата за отработанное время. Работодатели могут даже пригрозить работнику депортацией. Раздаются и другие угрозы.
– Чем вы можете помочь человеку, попавшему в подобную ситуацию?
– Во-первых, следует знать, что работодатель не может депортировать работника. Этим занимаются другие службы. Многие обратившиеся к нам люди вообще-то пребывают в Эстонии на легальных основаниях.
Если человек потерял работу и ему негде жить, ему предоставляется возможность вернуться домой. В Эстонии есть организации, которые помогают таким людям с приобретением билета.
Часто обманутые работники хотят вернуть заработанное. Мы помогаем решить и эту проблему: объясняем, как написать заявление в Трудовую инспекцию и т.д.
В минувшем году в Эстонии были заведены первые уголовные дела по статье о торговле людьми и эксплуатации на рынке труда. В этом году зарегистрировано уже пять подобных случаев.
Ситуация может осложняться тем, что работник не знает ни имя работодателя, ни название фирмы. Однако даже такие сложные случаи не являются заведомо проигрышными. Важно то, расположен ли человек к сотрудничеству с полицией, способен ли он показать стройплощадку и т.д. Затем подключается Трудовая инспекция, которая помогает востребовать невыплаченную зарплату.
– В каких условиях приходилось жить жертвам торговли людьми?
– Здесь бывает по-разному. От квартир и общежитий до гаражей.
– Когда работникам следует начинать бить тревогу?
– С того момента, когда завербованному работнику приходится за что-то платить, не понимая за что и не получая на руки никаких квитанций. Если вам предлагают на подпись договор, языка и сути которого вы не понимаете, его не следует подписывать. И сразу же надо бить тревогу, если в день зарплаты вы ничего не получаете или получаете меньше, чем было оговорено.
– Насколько велика проблема сексуального рабства в Эстонии?
– В прошлом году через нашу службу прошло 56 человек.
– Кто едет на секс-работу в Эстонию?
– Согласно эстонскому законодательству, не существует понятия «секс-работа». У нас оперируют понятием «регулируемая проституция». Это означает, что совершеннолетние люди могут продавать и покупать тело, но между ними не должно быть посредника – третьего лица, предоставляющего квартиру или берущего деньги за свои услуги.
В Европу приезжают заниматься проституцией из разных стран, в основном – из третьих стран. Зачастую они полагают, что в Эстонии легализована проституция, как в Голландии или Германии. Близкие жертв сексуальной эксплуатации чаще всего не знают, чем промышляют их родственники. Последние живут двойной жизнью.
– Если кто-то сознательно едет в Эстонию заниматься проституцией, то в какой момент он становится жертвой сексуальной эксплуатации?
– С нашей точки зрения, все эти люди являются жертвами. В схемах купли-продажи тела всегда задействовано третье лицо, которому отдается заработок. Кстати, своих посредников участники цепочки называют не сутенером, а менеджером.
В подобных отношениях присутствует много насилия и манипуляций. Жертвы осознают это только в тот момент, когда пытаются выйти из порочного круга.
Отдельная история – несовершеннолетние жертвы. Ими занимаются другие службы.
– Действительно ли в Эстонии популярны услуги трансгендеров-проституток, которыех отправляют отсюда в организованные турне по Европе?
– Не возьмусь утверждать, популярны или нет, поскольку трансгендеры-проститутки действуют незаметно, ведут скрытую жизнь. Однако известно, что в этой сфере точно задействованы очень большие суммы.
Подробнее в повторе!
- Как часто в Эстонии регистрируются случаи трудовой и сексуальной эксплуатации?
- Откуда прибывают люди, попадающие в рабство?
- Кто и когда обращается за помощью?
- Насколько актуальна проблема секс-рабства?
- Кто едет на такую работу в Эстонию?
- Услуги трансгендеров-проституток растут в цене?