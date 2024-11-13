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Видеорегистратор читателя заснял не только неприличные жесты наглого водителя, но и сразу два нарушения ПДД

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На видео запечатлено минимум два нарушения Закона о дорожном движении
На видео запечатлено минимум два нарушения Закона о дорожном движении Фото: Скриншот из видео

Вопиющая наглость водителя Volvo, выезжавшего несколько дней назад с парковки торгового центра Ülemiste в Таллинне, попала в объектив видеорегистратора читателя Rus.Postimees.

«В пятницу, 8 ноября, примерно в 16:15 у меня произошел забавный случай возле Ülemiste: при въезде на парковку торгового центра со стороны аэропорта я увидел сцену, достойную рубрики "Возможно только в России". Водитель Volvo объезжал очередь из автомобилей по встречной полосе, держа у уха мобильный телефон и резво с кем-то общаясь. На звуковой сигнал, предупреждающий о его опасных маневрах, он отреагировал неприличным жестом», - рассказал читатель Rus.Postimees, пожелавший сохранить анонимность.

По его словам, затем водитель Volvo соизволил опустить стекло и, продолжая говорить по мобильному телефону, сообщил, что когда он едет, другие должны стоять. «Мне бы хотелось через вашу редакцию получить комментарии от представителя полиции, может, какие-то новые правила вступили в силу», - добавляет читатель.

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