Видеорегистратор читателя заснял не только неприличные жесты наглого водителя, но и сразу два нарушения ПДД

«В пятницу, 8 ноября, примерно в 16:15 у меня произошел забавный случай возле Ülemiste: при въезде на парковку торгового центра со стороны аэропорта я увидел сцену, достойную рубрики "Возможно только в России". Водитель Volvo объезжал очередь из автомобилей по встречной полосе, держа у уха мобильный телефон и резво с кем-то общаясь. На звуковой сигнал, предупреждающий о его опасных маневрах, он отреагировал неприличным жестом», - рассказал читатель Rus.Postimees, пожелавший сохранить анонимность.