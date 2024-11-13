Депутаты Рийгикогу обсудили права неграждан: «Серопаспортники - снижающаяся опасность, а россияне - возрастающая»

Поскольку законопроект был инициирован правительственной коалицией, докладчиком на заседании был член фракции Партии реформ Ээрик Нийлес-Кроссь. После того, как он ознакомил коллег с идеей законопроекта и причинами, по которым решено лишить права голоса граждан третьих стран, стали поступать вопросы.