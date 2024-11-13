Депутаты Рийгикогу обсудили права неграждан: «Серопаспортники - снижающаяся опасность, а россияне - возрастающая»

Вчера Конституционная комиссия Рийгикогу обсудила закон о внесении изменений в Основной закон ЭР, которым планируется оставить право голоса на муниципальных выборах гражданам Эстонии, апатридам с серыми паспортами, гражданам ЕС и стран-членов НАТО. Депутаты от партии «Отечество» настаивают, что оставлять право голоса лицам без гражданства нелогично и неправильно.
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Поскольку законопроект был инициирован правительственной коалицией, докладчиком на заседании был член фракции Партии реформ Ээрик Нийлес-Кроссь. После того, как он ознакомил коллег с идеей законопроекта и причинами, по которым решено лишить права голоса граждан третьих стран, стали поступать вопросы.