Расскажет специалист: какие качества нужны людям, желающим стать кризисной приемной семьей?

- Кризисная приемная семья должна предложить детям, которые временно остались без родителей или попали в сложные обстоятельства, безопасное и поддерживающее окружение до тех пор, пока не будут определены их дальнейшие долгосрочные планы. Такие семьи найти не всегда просто по той причине, что, условно говоря, нет достаточного количества желающих, или же желающие есть, но они не всегда к этому готовы? Каковы главные и бюрократические, и человеческие требования, которым нужно отвечать, чтобы взрослым людям позволили прийти на помощь детям?

- Срок оказания такой услуги варьируется от нескольких дней до трех месяцев, но и этот максимум в три месяца порой увеличивается, если бывает необходимо дождаться судебного решения. Часты ли случаи, когда между ребенком и семьей, в которую он помещен, так и не возникает доверия? Что делать, если нет психологической совместимости, семья понимает, что, как говорится, она «не вывозит», и сам ребенок настроен воинственно? Какие возможности есть для решения такой проблемы?

- Департамент соцстрахования обращает внимание, что кризисными приемными родителями могут стать и одинокие люди, и однополые семейные пары. После того, как на эти группы лиц был расширен круг соискателей права стать кризисной семьей, стали ли одинокие люди и однополые пары этим активно пользоваться? Можно ли сказать, что в сфере поддержки приемных семей и усыновления все происходит нога в ногу с общими трендами изменений в жизни общества, или это как раз та сфера, в которой определенные изменения происходят не слишком быстро?

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