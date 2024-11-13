Специалист по сопровождению приемных семей: кризисные родители – это профессионалы с чувством миссии

Также у этих людей на сегодняшний день должно быть среднее образование. И это люди, которые готовы учиться и развиваться в этой теме дальше. Это вот такой первичный набор требований.

Инна Клаос. Фото: Mihkel Maripuu

- Тот минимум, который нужен, чтобы вообще начался разговор?

- Да, это нужно, чтобы вообще начался разговор, ну и, конечно, очень важна мотивация. Потому что приемное родительство и кризисные семьи - это, несомненно, миссия.

- Кризисная приемная семья должна быть готова принимать детей разного возраста, так как возраст ребенка, который будет передан в семью, заранее не известен, и семья должна быть готова принять ребенка в течение двух часов после уведомления. Не является ли требование такой «универсальной готовности» отпугивающим фактором? Может быть, кто-то готов принять семилетнего ребенка, но боится, что не справится с заботой о трехлетнем…

- Я знаю, что те люди, которые это делают сейчас, они точно готовы к любым вариантам. Но тут есть одно «но», понимаете, ведь чаще всего в жизни бывает так, что если даже взрослых людей просят где-то просто посидеть с ребенком, то это, как правило, касается маленьких детей. Но если готовить только к этому, то получится, что у нас будет штат кризисных семей только для маленьких.