Департамент соцстрахования ищет десять новых кризисных приемных семей, готовых временно принять детей, оказавшихся в беде. О том, каким критериям нужно отвечать, чтобы предлагать такую услугу, и обо многом другом в передаче Rus.Postimees «На кухне» рассказала глава НКО Teadlik Lapsevanem, специалист по сопровождению приемных семей Инна Клаос.
Специалист по сопровождению приемных семей: кризисные родители – это профессионалы с чувством миссии
Выдержки из беседы:
- Департамент соцстрахования сделал официальное объявление, что ищет сразу десять новых кризисных приемных семей, готовых временно принять детей, оказавшихся в беде. Когда делаются такие объявления, идет ли речь просто о каком-то внештатном стечении обстоятельств, или же дефицит кризисных приемных семей - это хроническая беда для Эстонии, и в таком объявлении нет абсолютно ничего из ряда вон выходящего?
- Действительно, ничего из ряда вон выходящего тут нет. Этот призыв совершенно естественен, и речь идет об относительно новой услуге, которая в Эстонии начала оказываться только с 2020 года. Потребность в кризисных семьях на самом деле существует, и я сейчас объясню, почему это так.
Когда у нас была система детских приютов, дети, которые находились в тяжелой жизненной ситуации, попадали в приют. А в приюте наблюдается калейдоскоп работников, один заканчивает смену, вместо него приходит другой, и у ребенка нет возможности почувствовать себя как дома, то есть почувствовать себя стабильно, спокойно. Так вот кризисная семья - это та сама семья, которая на момент кризиса в жизни ребенка дает ему ощущения покоя. Ребенок понимает, что он находится в семье и что он защищен.
В обычной жизни ведь дети иногда ездят к тетушкам, к бабушкам. Ходят в какие-то гости. Вот приблизительно также ребенок приезжает в эту кризисную семью. Это дом или квартира, это один или двое взрослых, которые о нем заботятся.
- Такие семьи найти не всегда просто по той причине, что, условно говоря, нет достаточного количества желающих, или же желающие есть, но они не всегда к этому готовы? Каковы главные и бюрократические, и человеческие требования, которым нужно отвечать, чтобы взрослым людям позволили прийти на помощь детям?
- Скажу для начала, что чем больше желающих, тем больше возможностей выбрать самых достойных кандидатов. Я чуть подробнее расскажу, для чего нужна кризисная семья, и потом уже перейду к тем критериям, которым должны соответствовать те самые родители, которые оказывают эту услугу.
Ребенок попадает в кризисную семью из той острой и больной ситуации, в которой для него невозможно оказалось находиться в биологической семье. Как правило, это либо зависимости биологических родителей, либо тяжелые заболевания. Или речь может идти о тяжелом травматическом опыте, связанном с физическим, эмоциональным или сексуальным насилием.
Кризисная семья предоставляет ребенку уход, заботу, понимание, реабилитацию. Ребенок там может находиться до 90 дней. После этого его судьба решается местным самоуправлением, то есть решается, что будет дальше. Идет ли ребенок дальше в попечительскую семью, или же в детский дом.
Итак, кто же вот может стать кризисным родителем? Это может быть одинокий человек, это может быть семейная пара, это может быть просто пара. Но эти люди должны быть не моложе 25 лет. Также это должны быть люди, которые сами не были ограничены в опекунских правах.
Также у этих людей на сегодняшний день должно быть среднее образование. И это люди, которые готовы учиться и развиваться в этой теме дальше. Это вот такой первичный набор требований.
- Тот минимум, который нужен, чтобы вообще начался разговор?
- Да, это нужно, чтобы вообще начался разговор, ну и, конечно, очень важна мотивация. Потому что приемное родительство и кризисные семьи - это, несомненно, миссия.
- Кризисная приемная семья должна быть готова принимать детей разного возраста, так как возраст ребенка, который будет передан в семью, заранее не известен, и семья должна быть готова принять ребенка в течение двух часов после уведомления. Не является ли требование такой «универсальной готовности» отпугивающим фактором? Может быть, кто-то готов принять семилетнего ребенка, но боится, что не справится с заботой о трехлетнем…
- Я знаю, что те люди, которые это делают сейчас, они точно готовы к любым вариантам. Но тут есть одно «но», понимаете, ведь чаще всего в жизни бывает так, что если даже взрослых людей просят где-то просто посидеть с ребенком, то это, как правило, касается маленьких детей. Но если готовить только к этому, то получится, что у нас будет штат кризисных семей только для маленьких.
Но ведь и 10-летний ребенок - это тоже ребенок. А 15-летний подросток иной раз может быть даже более уязвимым и ранимым, чем трехлетка. А кризисная приемная семья - это все-таки профессиональное родительство. И человек, предоставляющий такую услугу, он профессионал…
- Срок оказания такой услуги варьируется от нескольких дней до трех месяцев. Вы сказали о профессионалах, но и у них порой возможны неудачи. Бывают ли случаи, когда между ребенком и семьей, в которую он помещен, так и не возникает доверия, нет психологической совместимости? Семья понимает, что, как говорится, она «не вывозит», и ребенок тоже настроен воинственно? Какие возможности есть для решения такой проблемы?
- У меня нет таких примеров, которые я могла бы привести, так что я буду рассуждать чисто теоретически. Еще раз: кризисный родитель - это профессионал. Если гипотетически у него возникнут проблемы, то у него есть психологическая поддержка, у него есть, к кому обратиться за помощью. Он не находится один на один с ребенком.
У него есть целая группа поддерживающих специалистов. И примарную роль тут играет местное самоуправление, являющееся на данный момент официальным опекуном ребенка.
И теперь о детях. Ребенка забирают из семьи… Понимаете, любой ребенок любит своих родителей. Когда ребенка забирают из семьи, что он чувствует? Боль, обиду, утрату, горечь. Это катастрофа в детской душе. И совершенно понятно, что вот эти кризисные родители - они ему чужие. Но в то же время они профессионалы.
Поймите, это не та сфера деятельности, где может быть принцип нравится - не нравится, играю - не играю, хочу - не хочу. Это миссия, и взрослый человек выкладывается полностью, чтобы помочь ребенку в тот момент, когда ему особенно сложно.
- Можно сказать, что раз этот человек - профессионал, то у него есть в голове все возможные решения любой тяжелой ситуации?
- Поскольку кризисные родители - профессионалы, это значит, что они прошли обучение. Они проходят серьезный курс по детской травме, по детской скорби. По позитивному дисциплинированию, по основам дисциплинирования. Так что они, конечно, входят в эту работу уже знающими людьми.
- Сдается ли по итогам этого обучения нечто вроде экзаменов, или есть другие способы понять и оценить, подготовились ли люди должным образом или нет?
- После того, как семья или один человек приняли решение, что хотят стать кризисными родителями, они обращаются к специалисту со своим запросом. С этого самого момента начинается оценка подавших запрос специалистами, и сам человек начинает узнавать себя заново.
Это обучение устроено так, что помимо того, что даются какие-то теоретические знания, сама семья или сам желающий стать кризисным родителем вовлекаются в терапевтическую работу с самим собой. Это работа со своим травмами, это работа со своими утратами. Это проработка самого себя.
И вот по завершению всего этого этапа обучения, после оценки разных факторов, например, жилищных условий, выносится решение - как специалистами, которые занимались обучением, так и специалистами Департамента соцстрахования. Выносится коллегиальное решение.
Это не экзамен, когда ты вытягиваешь билеты, и когда может «прокатить». Я бы сказала, что это скорее серьезный жизненный экзамен.
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