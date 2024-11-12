Суд отменил автоматически назначенный штраф

По оценке окружного суда, из постановления регистрационного отдела не следует, что его сделал судья или помощник судьи. На постановлении стоит только цифровая печать Тартуского уездного суда, которая не позволяет идентифицировать составителя постановления. Материалы гражданского дела позволяют предположить, что постановление о штрафе составлены автоматически, посредством созданной для этого системы.

Окружной суд подчеркнул, что действующее право не позволяет держателю регистра назначать автоматизированные постановления о штрафах за не представленные отчеты за финансовый год.

Кроме того, по оценке окружного суда, основанием для аннулирования являлось и то обстоятельство, что в постановлении не было указано ни одной причины штрафа именно в таком размере.

Постановление Тартуского окружного суда является окончательным и не может быть оспорено.