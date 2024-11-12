27 сентября президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью порталу News.ru заявила, что Россия вернулась бы в большой спорт, если бы «мы кинули бомбу на Лондон».
Елена Вяльбе заметила, что ей не стоило говорить про бомбежку Лондона, но все оказалось не так однозначно
Ее слова ошарашили не только международное сообщество – кажется, привыкшие ко всему россияне также весьма удивились подобной резкости.
«Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось, и нас бы уже везде пустили. Нас никогда не любили, даже когда делали вид, что любят. <...> Им тоже некуда деваться, потому что это не может продолжаться вечно. Но даже по окончании спецоперации быстро ничего не произойдет. На возвращение на международную арену уйдет еще не один год», - передает news.ru слова Вяльбе.
После этого Вяльбе начали оправдывать. Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что слова Вяльбе о бомбе следует расценивать как шутку. Депутат и бывший боксер Николай Валуев назвал слова Вяльбе эмоциями.
Однако Елена Вяльбе мало того, что сказала, что не будет оправдываться за сказанное, так еще и пояснила сказанное. Правда, не совсем так, как многие надеялись:
«В связи с тем, что я не имею возможности скинуть бомбу, то не надо было и говорить», - пояснила она.