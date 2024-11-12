Елена Вяльбе заметила, что ей не стоило говорить про бомбежку Лондона, но все оказалось не так однозначно

Ее слова ошарашили не только международное сообщество – кажется, привыкшие ко всему россияне также весьма удивились подобной резкости.

«Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось, и нас бы уже везде пустили. Нас никогда не любили, даже когда делали вид, что любят. <...> Им тоже некуда деваться, потому что это не может продолжаться вечно. Но даже по окончании спецоперации быстро ничего не произойдет. На возвращение на международную арену уйдет еще не один год», - передает news.ru слова Вяльбе.

После этого Вяльбе начали оправдывать. Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что слова Вяльбе о бомбе следует расценивать как шутку. Депутат и бывший боксер Николай Валуев назвал слова Вяльбе эмоциями.

Однако Елена Вяльбе мало того, что сказала, что не будет оправдываться за сказанное, так еще и пояснила сказанное. Правда, не совсем так, как многие надеялись:

«В связи с тем, что я не имею возможности скинуть бомбу, то не надо было и говорить», - пояснила она.