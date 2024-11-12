Тысяча долларов обошлась ректору Таллиннского технического университета в миллион

Ланд жил в США в 1990-х и покупал акции разных компаний, когда Стив Джобс только ушел из Apple, и цена на акции была низкой.

«Если бы я тогда на тысячу долларов купил акции Apple, то сегодня их стоимость была бы как минимум в тысячу раз больше, то есть это был бы почти миллион», - сказал Ланд.

Цена акции Apple сейчас составляет 224,23 доллара США. За последний год она выросла на более чем 20%, а за пять лет - на более чем 237%.