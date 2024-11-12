Забронировавший жилье мужчина стал жертвой мошенничества

Сначала в полицию обратился мужчина, забронировавший жилье через сайт booking.com. Через несколько дней он получил сообщение о том, что правила размещения изменились и для сохранения брони требуется предоплата.

Мужчина внес предоплату в размере 899 евро, а на следующий день снова получил то же сообщение. Затем он связался со средой booking.com и узнал, что это мошенничество, рассказал Мартин Рейд, пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Другой мужчина, обратившийся в полицию, получил сообщение о том, что пароль его учетной записи на онлайн-сервисе Binance был изменен. В сообщении также был указан номер телефона, по которому можно позвонить. Во время телефонного звонка предполагаемая служба поддержки посоветовала ему войти в свою учетную запись на Trust Wallet и перевести туда деньги. Мужчина перевел на этот счет 10 200 евро и позже обнаружил, что это мошенничество.

В полицию также поступила информация о том, что 32-летний мужчина напал на свою спутницу жизни в квартире в Тарту. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.