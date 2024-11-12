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Фирму оштрафовали за нелегальное трудоустройство россиянина

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Российский паспорт. Иллюстративное фото.
Российский паспорт. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Идаская префектура оштрафовала предприятие за трудоустройство нелегального работника с российским гражданством.

Об этом сообщил представитель префектуры, отметив, что в понедельник сотрудники миграционной службы Идаской префектуры провели проверку в одной из логистических компаний, чтобы выяснить, находятся ли там иностранцы, и если да, то законно ли они там работают.

В ходе проверки предприятия выяснилось, что один гражданин России работал там без законных оснований. Работник был оштрафован на 400 евро, а компания, разрешившая ему работать, получила штраф в 1 600 евро.

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