Идаская префектура оштрафовала предприятие за трудоустройство нелегального работника с российским гражданством.
Фирму оштрафовали за нелегальное трудоустройство россиянина
Об этом сообщил представитель префектуры, отметив, что в понедельник сотрудники миграционной службы Идаской префектуры провели проверку в одной из логистических компаний, чтобы выяснить, находятся ли там иностранцы, и если да, то законно ли они там работают.
В ходе проверки предприятия выяснилось, что один гражданин России работал там без законных оснований. Работник был оштрафован на 400 евро, а компания, разрешившая ему работать, получила штраф в 1 600 евро.