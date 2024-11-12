Утром в воскресенье многих автовладельцев, проживающих в Вильянди в районе Мяннимяэ, ждал неприятный сюрприз: ночью у нескольких автомобилей помяли двери или разбили зеркала. Полиция поймала двух пьяных молодых людей, одного из которых подозревают в том, что именно он виновен в вандализме на улице Тооме.
Для подписчиков
Фото ⟩ Вмятины и разбитые зеркала: на парковке пьяный подросток повредил несколько автомобилей
«Меня самого на выходных дома не было, а в воскресенье, когда я вернулся только к обеду, я еще ничего не знал. Вмятина была на другой стороне, поэтому я, когда проходил мимо, сначала не заметил ничего», - сказал Харри Кукк. Только после того как сосед показал ему, он обнаружил вмятину на своей машине, которая стояла перед домом на улице Тооме, 19.