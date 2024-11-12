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Фото Вмятины и разбитые зеркала: на парковке пьяный подросток повредил несколько автомобилей

Перевод: София Солдатенко
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В ночь на воскресенье юный вандал повредил автомобили, припаркованные перед многоквартирным домом на улице Тооме.
В ночь на воскресенье юный вандал повредил автомобили, припаркованные перед многоквартирным домом на улице Тооме. Фото: Marko Saarm

Утром в воскресенье многих автовладельцев, проживающих в Вильянди в районе Мяннимяэ, ждал неприятный сюрприз: ночью у нескольких автомобилей помяли двери или разбили зеркала. Полиция поймала двух пьяных молодых людей, одного из которых подозревают в том, что именно он виновен в вандализме на улице Тооме.

«Меня самого на выходных дома не было, а в воскресенье, когда я вернулся только к обеду, я еще ничего не знал. Вмятина была на другой стороне, поэтому я, когда проходил мимо, сначала не заметил ничего», - сказал Харри Кукк. Только после того как сосед показал ему, он обнаружил вмятину на своей машине, которая стояла перед домом на улице Тооме, 19.

«Конечно, я был поражен, когда увидел это. На задней двери со стороны водителя кто-то ногой сделал вмятину», - описал Кукк и добавил, что если бы сосед не сказал ему, возможно, прошло много времени, прежде чем он поехал бы куда-нибудь и обнаружил повреждение.

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