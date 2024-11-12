Небольшой внедорожник въехал в толпу людей, которые занимались спортом на стадионе в китайском Чжухае. Как минимум 35 человек погибли, 43 - пострадали. Водитель, по предварительным данным, был недоволен итогами раздела имущества при разводе. Сейчас он находится в коме, пишет Би-би-си.
В Китае машина въехала в толпу людей, занимавшихся спортом на стадионе. 35 человек погибли
Как минимум 35 человек погибли и 43 пострадали, когда машина въехала в толпу людей, занимавшихся спортом на стадионе в китайском городе Чжухай, сообщают местные власти. Это произошло вечером в понедельник, 11 ноября.
По предварительным данным, 62-летний водитель по фамилии Фан проехал на небольшом внедорожнике через заграждение и заехал на территорию спортивного центра, где сбил множество людей. Он попытался сбежать с места происшествия, но был задержан.
«Когда полицейские нашли Фана, он был в автомобиле и наносил себе ранения ножом. Полицейские немедленно остановили его и отправили в больницу. Из-за серьезных повреждений шеи Фан в данный момент не находится в сознании. Ему все еще оказывают срочную помощь, и допросить его нельзя», - цитирует CNN заявление полиции.
Полиция предполагает, что поводом для инцидента могло послужить недовольство Фана тем, как было поделено имущество в результате его развода.
Из китайских соцсетей удалили большую часть видеозаписей происшествия. Однако на материалах, все еще доступных онлайн, можно увидеть множество лежащих на земле людей, которым парамедики и прохожие оказывают первую помощь.
Очевидец по фамилии Чен рассказал китайскому изданию Caixin, что когда произошел инцидент, как минимум шесть групп собрались на стадионе на регулярные прогулки. Они используют специально предназначенные для ходьбы дорожки по периметру стадиона.
Группа, в которой был и сам Чен, только закончила третий круг, когда внезапно в их сторону на большой скорости понеслась машина, «сбивая с ног множество людей».
«Автомобиль ездил по всему стадиону, и пострадали люди на разных участках беговой дорожки — на востоке, юге, западе и севере», — рассказал другой очевидец.
По данным Caixin, среди пострадавших — много пожилых людей, подростков и детей.
Инцидент произошел накануне крупнейшего китайского авиашоу, которое проходит в Чжухае с 12 по 17 ноября всего в 40 километрах от спортивного центра. Из-за мероприятия в городе повышены меры безопасности.
Неясно, связан ли инцидент с авиашоу. На мероприятии Китай показывает свои новейшие военные самолеты и дроны, и ожидается, что секретарь Совбеза РФ, бывший министр обороны Сергей Шойгу посетит Чжухай.
Глава Китая Си Цзиньпин выразил глубокую обеспокоенность инцидентом, поручив властям приложить все усилия для оказания помощи пострадавшим и призвав сурово наказать виновного.
Правительство направило рабочую группу, чтобы помочь разобраться с последствиями инцидента.
Расследование дела, как и помощь пострадавшим, продолжается.
В последние месяцы в Китае произошло несколько жестоких нападений.
В сентябре мужчина устроил резню в супермаркете в Шанхае: три человека погибли, несколько пострадали. В том же месяце 10-летний японский школьник погиб спустя день после того, как его поранили ножом рядом со школой в южном Китае.