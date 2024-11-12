В Китае машина въехала в толпу людей, занимавшихся спортом на стадионе. 35 человек погибли

Как минимум 35 человек погибли и 43 пострадали, когда машина въехала в толпу людей, занимавшихся спортом на стадионе в китайском городе Чжухай, сообщают местные власти. Это произошло вечером в понедельник, 11 ноября.

По предварительным данным, 62-летний водитель по фамилии Фан проехал на небольшом внедорожнике через заграждение и заехал на территорию спортивного центра, где сбил множество людей. Он попытался сбежать с места происшествия, но был задержан.

«Когда полицейские нашли Фана, он был в автомобиле и наносил себе ранения ножом. Полицейские немедленно остановили его и отправили в больницу. Из-за серьезных повреждений шеи Фан в данный момент не находится в сознании. Ему все еще оказывают срочную помощь, и допросить его нельзя», - цитирует CNN заявление полиции.

Полиция предполагает, что поводом для инцидента могло послужить недовольство Фана тем, как было поделено имущество в результате его развода.

Полиция и скорая помощь перед спортивным центром в Чжухае. Фото: Reuters

Из китайских соцсетей удалили большую часть видеозаписей происшествия. Однако на материалах, все еще доступных онлайн, можно увидеть множество лежащих на земле людей, которым парамедики и прохожие оказывают первую помощь.

Очевидец по фамилии Чен рассказал китайскому изданию Caixin, что когда произошел инцидент, как минимум шесть групп собрались на стадионе на регулярные прогулки. Они используют специально предназначенные для ходьбы дорожки по периметру стадиона.