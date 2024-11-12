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Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую в Таллинне 14-летнюю девочку

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Пропавшая 14-летняя Маарья.
Пропавшая 14-летняя Маарья. Фото: Полиция

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшей в Таллинне 14-летней Маарьи.

В полицию поступило сообщение, что Маарья покинула свой дом в Пыхья-Таллинне в субботу, 9 ноября, и до сих пор не вернулась. Как близкие девочки, так и полицейские пытались с ней связаться, но безуспешно. 

Маарья блондинка, у нее длинные волосы. На ней были удлиненная черная куртка и белая спортивная обувь. 

Полиция просит всех, кто видел Маарью или у кого есть информация о ее местонахождении, позвонить по номеру 112. 

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