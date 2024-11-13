После победы Дональда Трампа и его команды в США, а также после успехов политиков с аналогичными взглядами на выборах в ряде европейских стран, в международных отношениях возникла совершенно новая ситуация, пишет политолог Тоомас Алаталу.
МНЕНИЕ ⟩ Региональные конфликты и влияние России: что изменит возвращение Трампа и стоит ли бояться?
Суровая реальность такова, что это произошло в момент, когда идут две затяжные крупные войны и одновременно около десятка более мелких, не говоря уже о так называемых замороженных конфликтах, также требующих разрешения. Теперь внимание приковано к действиям Дональда Трампа и его главного противника - президента России Владимира Путина. Лидера Китая Си Цзиньпина, вероятно, пока можно временно исключить из этого процесса: решения по острым военным конфликтам, скорее всего, будут приниматься в двустороннем, а не в трехстороннем формате.
В любом случае, из продолжительной речи Путина на Валдайском форуме (президент РФ принял участие в пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» - прим. пер.) и его ответов на вопросы 7 ноября можно было уловить именно такое представление о возможной роли его ключевого стратегического партнера.
К счастью, уже видны признаки того, что заканчивается прежняя медлительность и постоянные задержки, которые были свойственны внешней политике Джо Байдена и большинства крупных западных стран. С одной стороны, теперь необходимо готовиться к взаимодействию с Дональдом Трампом, чей стиль принятия решений кардинально отличается. С другой стороны, Россия уже ясно дала понять, что более чем готова к новому взаимодействию с его администрацией. В любом случае, за несколько недель Кремль сумел укрепить свои позиции на востоке и раскрыл новые планы в отношении Украины и Молдовы.
На встрече много говорилось о дальнейшем расширении БРИКС, и, согласно предварительной информации, присоединиться хотят Турция, Азербайджан и Малайзия
Чтобы разобраться в произошедшем, стоит сначала вспомнить о саммите БРИКС, прошедшем с 22 по 24 октября в Казани, столице Татарстана - мусульманской республики в составе России. Это мероприятие было организовано по инициативе России, Китая и Индии, а его успех - все-таки 34 иностранных гостя - теперь с энтузиазмом пропагандируется Кремлем. Однако встреча имела свои слабые стороны: тройственная встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди снова не состоялась, так как Моди покинул мероприятие, и его заменил министр иностранных дел. Бразилия также была представлена на уровне министра иностранных дел (хотя президент Лула выступил с видеообращением), а Саудовскую Аравию представляли министры. Главной темой обсуждений стало дальнейшее расширение БРИКС, и, согласно предварительной информации, присоединиться хотят Турция, Азербайджан и Малайзия.
На следующий день после саммита Путин провел заседание Совета безопасности России, начав его с заявления о проблемах с южными партнерами и передав слово главе ФСБ Александру Бортникову. После этого публикация официальных данных о заседании совета на сайте kremlin.ru прекратилась. Однако еще во время казанской встречи открыто обсуждалось, что партнеры Москвы в Центральной Азии, такие как Казахстан, не стремятся присоединяться к БРИКС (об этом заявил помощник президента Токаева), а Узбекистан исключает вариант присоединения к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), который возглавляет Россия и в который входит Казахстан. Также российское Министерство иностранных дел ранее сделало несколько заявлений о конфликтах с участием россиян в обеих из этих стран.
26 октября Москва сообщила об отсрочке рабочего визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Узбекистан, о котором было объявлено тремя днями ранее. О новой дате визита пока не сообщалось, но вместо этого на 6-7 ноября был назначен визит Лаврова в Казахстан. Помимо встреч с президентом и министром иностранных дел, Лавров прочитал лекцию для преподавателей и студентов местного университета в Астане (аналогичная программа была запланирована и в Ташкенте). В то время как в официальном объявлении о визите упоминалось возросшее желание Казахстана присоединиться к БРИКС, Лавров во время своей лекции заявил, что этот вопрос определенно стоит на повестке дня! Звучит как декларация победы!?
Другими словами, нынешняя большая война ведется по заказу донецких и луганских сепаратистов. До сих пор и Путин, и Лавров называли в качестве инициаторов просьбы жителей Донбасса и Новороссии
В этой же речи Лавров напомнил о предложениях, которые Путин сделал США и НАТО в декабре 2021 года, с целью согласовать коллективные гарантии безопасности с Западом. Он отметил, что эти предложения были отклонены западными странами, и затем продолжил: «У нас не оставалось другого выбора, кроме как признать Донецкую и Луганскую народные республики и по их просьбе - в соответствии со статьей 51 Устава ООН - начать специальную военную операцию, чтобы демилитаризовать и денацифицировать Украину в защиту прав и жизней соотечественников, а также в законных интересах безопасности России».
Иными словами, нынешняя крупная война ведется по просьбе сепаратистов Донецка и Луганска. До сих пор и Путин, и Лавров называли в качестве инициаторов просьбы жителей Донбасса и Новороссии. К последней теперь относятся Запорожская и Херсонская области. Эти территории были захвачены Россией в ходе продолжающейся войны и официально включены в состав Российской Федерации.
Оставив в стороне Крым как далекую перспективу, упоминание только двух областей вместо четырех звучит как новшество, хотя на самом деле это все еще соответствует устоявшейся тактике Кремля. Ведь сразу же вспоминается создание Териокского правительства в ноябре 1939 года, попросившего помощи у Красной армии. Также Советская армия вошла в Афганистан по просьбе группы местных товарищей и т.д.
Поскольку в настоящее время важно следить за заявлениями Лаврова и Путина, их слова можно воспринимать как одни из первых сигналов с новым содержанием, среди множества подобных сообщений, которые вскоре будут сделаны обеими воюющими сторонами и их союзниками в Украине. На данный момент агрессор диктует условия на фронте, и Путин с Лавровым акцентируют внимание только на том, что все цели специальной военной операции будут достигнуты, и пострадавшей стороне - вместе с ее союзниками - придется с этим смириться. В то же время они и сами понимают, что от чего-то придется отказаться, и подсказки, от чего именно, логично искать в заявлениях «человека номер два», то есть Лаврова.
Теперь, после заявления Лаврова в Астане, определены конкретные инициаторы нынешней фазы конфликта, которые позволяют оформить некую промежуточную платформу и ввести ее в большой торг. Поскольку неоднократно намекали на необходимость создания или сохранения нейтральной зоны между Россией и Украиной, можно задаться вопросом: станут ли такими зонами, например, Запорожье (включая находящуюся там АЭС под международным контролем) и Херсон?
На данный момент легко выдвигать подобные предложения, но, вероятно, никто не может сейчас даже представить окончательного решения.
При этом я считаю важным обратить внимание всех, кто анализирует новую политику Трампа по Украине, на события в соседней Молдове. Референдум и президентские выборы, состоявшиеся 20 октября и 3 ноября, позволили внести в конституцию страны курс на евроинтеграцию, однако пророссийская оппозиция отказалась признать результаты выборов. В этом ее поддерживает Кремль, в том числе содействуя блокировке работы парламента и судебных органов и обещая постоянные атаки на политику и позиции правительства вплоть до парламентских выборов в июне следующего года.
Другими словами, был взят курс на свержение действующего правительства и изменение внешнеполитических ориентиров страны. К сожалению, оппозиция уже на протяжении трех лет продемонстрировала свою способность эффективно использовать уличную политику для достижения своих целей.
Сегодняшняя Молдова предоставляет Трампу и его команде шанс начать все с чистого листа, и теперь остается лишь наблюдать, какие шаги они предпримут и с кем будут сотрудничать на этот раз
Связь между тем, что происходит в Молдове, и тем, что происходит в Украине, была очевидна с момента обнародования крупнейшей геополитической катастрофы XX века. Неслучайно, что, если вспомнить настоятельные просьбы товарищей из ДНР и ЛНР, Приднестровье в Молдове проголосовало за присоединение к России еще 17 сентября 2006 года (накануне Мюнхенской речи Путина), а собрание представителей всех уровней Гагаузии обратилось за помощью к Путину в феврале 2014 года. Нынешний местный башкан Евгения Гуцул встретилась с Путиным в марте и подтвердила, что он поддерживает ее и автономию в конфликте с центральными властями.
Примечательно, что стремление к поддержке со стороны России проявляется не только в регионах Украины, таких как ДНР и ЛНР, но и в некоторых пророссийских регионах Молдовы. Так, 17 сентября 2006 года в Приднестровье, регионе с сильными пророссийскими настроениями, прошло голосование за присоединение к России, совпавшее с подготовкой к известной Мюнхенской речи Путина, в которой он критиковал однополярность мирового порядка. Позже, в феврале 2014 года, собрание представителей всех уровней власти в Гагаузии обратилось к Путину за помощью в условиях напряженных отношений с центральным правительством Молдовы. В марте нынешний глава Гагаузии Евгения Гуцул встретилась с Путиным и позже подтвердила, что президент РФ поддерживает ее и автономию в противостоянии с центральными властями.
К счастью, вопрос Молдовы для Трампа не нов, поскольку недавно переизбранный президент Майя Санду уже занимала пост премьер-министра с июня по ноябрь 2019 года, заручившись поддержкой Трампа, Путина и Европейского союза (послы этих трех сторон один за другим посетили резиденцию премьер-министра).
Однако позже пути Трампа и нового президента Украины Владимира Зеленского разошлись, и главным проигравшим в этой ситуации оказалась Молдова: Санду отстранили от должности, а влияние Москвы в стране усилилось и оставалось определяющим до декабря 2020 года. Таким образом, нынешняя ситуация в Молдове предоставляет Трампу и его команде шанс начать все с чистого листа, и теперь остается лишь наблюдать, какие шаги они предпримут и с кем будут сотрудничать на этот раз.