МНЕНИЕ Региональные конфликты и влияние России: что изменит возвращение Трампа и стоит ли бояться?

Иными словами, нынешняя крупная война ведется по просьбе сепаратистов Донецка и Луганска. До сих пор и Путин, и Лавров называли в качестве инициаторов просьбы жителей Донбасса и Новороссии. К последней теперь относятся Запорожская и Херсонская области. Эти территории были захвачены Россией в ходе продолжающейся войны и официально включены в состав Российской Федерации.

Оставив в стороне Крым как далекую перспективу, упоминание только двух областей вместо четырех звучит как новшество, хотя на самом деле это все еще соответствует устоявшейся тактике Кремля. Ведь сразу же вспоминается создание Териокского правительства в ноябре 1939 года, попросившего помощи у Красной армии. Также Советская армия вошла в Афганистан по просьбе группы местных товарищей и т.д.

Поскольку в настоящее время важно следить за заявлениями Лаврова и Путина, их слова можно воспринимать как одни из первых сигналов с новым содержанием, среди множества подобных сообщений, которые вскоре будут сделаны обеими воюющими сторонами и их союзниками в Украине. На данный момент агрессор диктует условия на фронте, и Путин с Лавровым акцентируют внимание только на том, что все цели специальной военной операции будут достигнуты, и пострадавшей стороне - вместе с ее союзниками - придется с этим смириться. В то же время они и сами понимают, что от чего-то придется отказаться, и подсказки, от чего именно, логично искать в заявлениях «человека номер два», то есть Лаврова.