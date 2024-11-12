МИД Эстонии призвал Китай к сотрудничеству в расследовании инцидента с Balticconnector

Об этом сообщила пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что Всевиов призвал Китай ответить на прошлогодний запрос о правовой помощи. «Мы ожидаем, что китайские правоохранительные органы выполнят процессуальные действия, связанные с судном Newnew Polar Bear и его экипажем, чтобы мы могли завершить расследование», - сказал Всевиов.

8 октября прошлого года было обнаружено повреждение газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, а также разрыв подводного кабеля связи между странами, при этом повреждение газопровода осталось в исключительной экономической зоне Финляндии, а повреждение кабеля связи - в исключительной экономической зоне Эстонии.

По данным Центральной криминальной полиции и пограничной охраны Финляндии, повреждение газопровода Balticconnector могло быть вызвано якорем судна, следы волочения которого были обнаружены в ходе расследования, кроме того, финны нашли на морском дне и сам якорь, который мог разорвать трубу.

На встрече с Дэном Ли Всевиов заявил, что абсолютным приоритетом внешней политики Эстонии, на фоне которого оцениваются все остальные международные вопросы, является прекращение агрессии России против Украины.

«Цель усилий Эстонии - справедливый и прочный мир, который может быть достигнут только при участии Украины и при гарантии ее суверенитета и территориальной целостности. В ущерб этим условиям не может быть сделано никаких уступок или компромиссов», - подчеркнул канцлер.

Всевиов подчеркнул, что Эстония категорически осуждает вмешательство Северной Кореи в агрессивную войну в Европе, и призвал Китай использовать свое влияние, чтобы предотвратить эту опасную эскалацию. Всевиов также призвал китайское руководство воздержаться от какой-либо поддержки российской агрессии, в том числе путем поставок оборудования двойного назначения.

В ходе встречи эстонского и китайского дипломатов обсуждались отношения между Европейским союзом и Китаем, а также отношения Китая с Россией и участие северокорейских солдат в агрессии против Украины.