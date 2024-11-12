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Член Рийгикогу открыл стрельбу в таллиннском парке

Обновлено 12 ноября 2024, 17:05
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Яак Валге.
Яак Валге. Фото: Madis Veltman

Поздно вечером в понедельник полиция арестовала в центре Таллинна 69-летнего мужчину за стрельбу из стартового пистолета в парке Фалька. Задержанный - член Рийгикогу и партии ERK (Эстонские националисты и консерваторы) Яак Валге, который сам подтвердил это Postimees.

По данным Департамента полиции и погранохраны (PPA), поздно вечером в понедельник, 11 ноября, около 22:30, в полицию поступило сообщение от прогуливающегося по парку Фалька человека, который услышал выстрелы и увидел вооруженного мужчину.

Испуганный человек позвонил в Центр тревоги и сотрудники группы быстрого реагирования немедленно отреагировали на вызов наивысшего приоритета и задержали 69-летнего мужчину, который был в нетрезвом состоянии и стрелял из пистолета.

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