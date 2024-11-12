«Я сделал это по личным причинам»: член Рийгикогу открыл стрельбу в таллиннском парке

Поздно вечером в понедельник полиция арестовала в центре Таллинна 69-летнего мужчину за стрельбу из стартового пистолета в парке Фалька. Задержанный - член Рийгикогу и партии ERK (Эстонские националисты и консерваторы) Яак Валге, который сам подтвердил это Postimees.