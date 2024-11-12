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Euribor упал до самого низкого уровня за последние 22 месяца

Перевод: Сергей Светлов
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Базовая процентная ставка большинства жилищных кредитов в Эстонии, шестимесячный Euribor, резко снизилась.
Базовая процентная ставка большинства жилищных кредитов в Эстонии, шестимесячный Euribor, резко снизилась. Фото: Mihkel Maripuu

Связанный с кредитами и лизингами шестимесячный Euribor опустился ниже 2,8 процента. В последний раз Euribor был таким низким в начале прошлого года.

Во вторник, 12 ноября, шестимесячный Euribor был зафиксирован на уровне 2,797 процента. За год снижение составило более 1,3 процентного пункта, то есть на треть. Также снизились трех- и двенадцатимесячный Euribor, последний упал до 2,5 процента, на этом уровне он был в последний раз осенью 2022 года.

Кредитные деньги дешевеют, так как на денежном рынке ожидают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет вынужден снижать базовые ставки быстрее, чтобы поддерживать темп роста экономики на уровне, близком к показателям США.

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