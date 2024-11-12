Связанный с кредитами и лизингами шестимесячный Euribor опустился ниже 2,8 процента. В последний раз Euribor был таким низким в начале прошлого года.
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Euribor упал до самого низкого уровня за последние 22 месяца
Во вторник, 12 ноября, шестимесячный Euribor был зафиксирован на уровне 2,797 процента. За год снижение составило более 1,3 процентного пункта, то есть на треть. Также снизились трех- и двенадцатимесячный Euribor, последний упал до 2,5 процента, на этом уровне он был в последний раз осенью 2022 года.