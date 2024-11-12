Трамп серьезно настроен на скорое мирное соглашение между РФ и Украиной, заявил президент Финляндии

«Мы в Европе и в остальном мире должны понимать, что Дональд Трамп очень серьезно настроен заключить мирное соглашение как можно скорее, - цитирует Стубба Bloomberg во вторник 12 ноября. - Для этих переговоров есть окно возможностей между выборами и днем ​​инаугурации».

Заявление Стубба прозвучало после телефонного разговора с Трампом.

Ранее стало известно, что инаугурация Дональда Трампа в качестве 47-го президента США намечена на 20 января 2025 года.

Выступая на климатическом саммите в Баку, который открылся 12 ноября, президент Финляндии назвал четыре условия для достижения мира в Украине. По его мнению, к ним относится территория, гарантии безопасности, правосудие и восстановление.

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Ранее The Washington Post со ссылкой на источники утверждала, что после победы на выборах президента США Трамп созвонился с Путиным. По данным газеты Трамп и Путин обсудили идею согласия на сохранение за Россией части оккупированных ею территорий Украины.

В Кремле публикации о разговоре Путина с Трампом опровергли.

«Не было разговора. Это полностью не соответствует действительности, это чистая выдумка», - цитируют утром в понедельник российские государственные СМИ заявление Дмитрия Пескова.

Публикации в американских СМИ Песков охарактеризовал как «наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется, иногда даже в достаточно уважаемых изданиях».

После победы Трампа на выборах The Wall Street Journal сообщала, что избранный президент США пока не утвердил ни один конкретный план своих советников о том, как прекратить войну и убедить Путина с Зеленским начать переговоры. Советники Трампа предлагали остановить войну на нынешней линии фронта и ввести временный мораторий на переговоры о возможном вступлении Украины в НАТО.