Стюардесса: используя этот трюк, ты можешь получить бесплатный обед из бизнес-класса

Еда на борту самолета не славится своим вкусом или привлекательным внешним видом. Напротив, ее репутация оставляет желать лучшего: слишком соленая, безвкусная или просто невкусная. Например, один пассажир поделился своим опытом, когда ему подали макароны с сыром, залитые водянистыми грибами.

Таких примеров, безусловно, много. Но если ты хочешь вместо разогретой в микроволновке лазаньи и сухого салата попробовать что-то более вкусное (и все это без дополнительной платы за билет), есть один трюк, который может помочь - бесплатный обед из бизнес-класса. Но как его получить?