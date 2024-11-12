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Стюардесса: используя этот трюк, ты можешь получить бесплатный обед из бизнес-класса

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото: Caro / Frank Sorge/Caro / Frank Sorge

Если ты хочешь добавить немного роскоши своему полету, то совет бывшей стюардессы может быть именно тем, что поможет тебе получить вкусный обед прямо из бизнес-класса - и совершенно бесплатно.

Еда на борту самолета не славится своим вкусом или привлекательным внешним видом. Напротив, ее репутация оставляет желать лучшего: слишком соленая, безвкусная или просто невкусная. Например, один пассажир поделился своим опытом, когда ему подали макароны с сыром, залитые водянистыми грибами.

Таких примеров, безусловно, много. Но если ты хочешь вместо разогретой в микроволновке лазаньи и сухого салата попробовать что-то более вкусное (и все это без дополнительной платы за билет), есть один трюк, который может помочь - бесплатный обед из бизнес-класса. Но как его получить?

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