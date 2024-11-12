Если ты хочешь добавить немного роскоши своему полету, то совет бывшей стюардессы может быть именно тем, что поможет тебе получить вкусный обед прямо из бизнес-класса - и совершенно бесплатно.
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Стюардесса: используя этот трюк, ты можешь получить бесплатный обед из бизнес-класса
Еда на борту самолета не славится своим вкусом или привлекательным внешним видом. Напротив, ее репутация оставляет желать лучшего: слишком соленая, безвкусная или просто невкусная. Например, один пассажир поделился своим опытом, когда ему подали макароны с сыром, залитые водянистыми грибами.